Lo strangolatore di Boston, uscito il trailer del film thriller con Keira Knightley

Nel nuovo trailer ispirato alla storia vera dello strangolatore di Boston, Keira Knightley e Carrie Coon sono a caccia del serial killer.

Non manca molto al debutto su Disney+ del thriller true crime Lo strangolatore di Boston, che vede come protagonista Keira Knightley nel ruolo di Loretta McLaughlin, la giornalista investigativa che negli anni Sessanta ha reso pubblica la storia del famigerato serial killer denominato Lo strangolatore di Boston. Al suo fianco l’attrice Carrie Coon nel ruolo di Jean Cole, la reporter con la quale collaborò per venire a capo del caso.

Nel trailer vediamo le due donne dare la caccia al terrificante serial killer, la loro lotta non si ferma solo agli omicidi, ma dovranno scontrasti anche con il sessismo sistemico e la corruzione, che man mano capare da ogni parte, nel video le vediamo come intrepide croniste disposte a tutto pur di catturare l’assassino.

Lo stile angosciante che caratterizza Lo strangolatore di Boston rimanda a classici thriller polizieschi, tuttavia, la pellicola affronta un territorio non familiare al genere true crime trattando la difficoltà di due donne giornaliste nel cercare di scoprire la verità per trovare la persona che sta ammazzando diverse donne. Il regista, Matt Ruskin ha deciso di porre l’accento su questa prospettiva dando alle due protagoniste la possibilità di mostrare gli accadimenti attraverso il loro vissuto.

Lo stesso ha rivelato, “Quasi tutto il caso è stato gestito in maniera inadeguata, quindi per me non era possibile raccontare la storia dal punto di vista di un detective. Quando ho scoperto il lavoro di Loretta e Jean, ho capito che sarebbe stato il modo giusto di affrontare la questione”.

Parlando della Knightley, Ruskin ha detto, “Quello che ho capito di Loretta lo avevo riscontrato nel lavoro fatto da Keira. La sua incredibile forza, unita alla sua spontanea vulnerabilità capace di trasmettere una vita intima realistica. Nessun’altro poteva riuscire nel ruolo meglio di lei”.

Tutto quello che c’è da sapere su Lo strangolatore di Boston

Realizzato dalla Scott Free Productions di Ridley Scott, Lo strangolatore di Boston vanta un cast di tutto rispetto, che andranno ad affiancare le due protagoniste Knightley e Coon, tra questi troviamo Alessandro Nivola (I molti santi del New Jersey), Chris Cooper (The Town), David Dastmalchian (The Suicide Squad), Robert John Burke (Law and Order: SVU), Morgan Spector (Avatar – La leggenda di Aang) e Bill Camp (Joker).

Per il true crime questo è un periodo particolarmente controverso, soprattutto dopo le polemiche scatenate da serie Tv come Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer uscita su Netflix, dove il regista è stato accusato di aver glorificato il serial killer invece di portare rispetto alle vittime, oltre a non aver mai chiesto il consenso ai famigliari delle stesse.

Tuttavia, “Lo strangolatore di Boston” sembra adottare una prospettiva completamente diversa sulla storia dell’assassino seriale, concentrandosi maggiormente sugli sforzi compiuti dalla stampa per catturarlo anziché sulle azioni dell’assassino stesso.

Il thriller Lo strangolatore di Boston arriverà su sulla piattaforma streaming Disney+ a partire dal 17 marzo.