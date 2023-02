La guida definitiva di tutti i film e le serie Marvel che usciranno nel 2023

Per gli appassionati di cine-fumetti, ecco la lista di tutti i film e le serie che avrete da attendere nel 2023.

L’universo supereroistico della Marvel è il fenomeno cinematografico più potente degli ultimi due decenni e non è intenzionato a fermarsi. Oltre all’MCU, il contenitore più grande e famoso per gli adattamenti, anche lo Spider-Man Universe della Sony ha in serbo nuovi piani, raddoppiando l’offerta annua. Ecco tutte le storie Marvel che vedrete nel 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania | 15 febbraio

Il primo appuntamento con l’MCU è stato pochi giorni fa con l’uscita di Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Il film ha rappresentato il primo capitolo della Fase 5 dell’universo cinematografico, gettando i semi per l’escalation narrativa a cui assisteremo durante la Fase 5 stessa e la Fase 6 con The Kang Dynasty e Secret Wars.

Quantumania esplora il Regno Quantico governato da Kang il Conquistatore (Jonathan Majors) e introduce MODOK (Corey Stroll), in realtà vecchia conoscenza del nostro Ant-Man (Paul Rudd). Ad assistere l’Uomo Formica c’è sempre Wasp, ma anche Janet van Dyne, Cassie Lang ed Hank Pym.

Guardiani della Galassia Vol. 3 | 3 maggio

Torna il gruppo di supereroi cosmici scritti e diretti da James Gunn. I due volumi precedente sono stati fra i più apprezzati dei film MCU, quindi l’aspettativa per questo Volume 3 è esigente. Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà nelle sale italiane il 3 maggio, due giorni prima degli Stati Uniti.

La storia riprende il gruppo originale guidato da Star-Lord (Chris Pratt) e lo fa imbarcare in un’avventura che riguarderà in particolare Rocket (Bradley Cooper) ed il suo passato. È possibile che qualche guaio tornerà a minacciarlo e i Guardiani accorreranno in suo aiuto. Questo sarà l’ultimo film dedicato ai Guardiani così come li abbiamo conosciuti.

Spiderman: Across the Spider-Verse | 1 giugno

Il ragno animato della Sony aveva conquistato il pubblico in Spiderman: Into the Spider-Verse soprattutto grazie all’introduzione del multiverso e alla straordinaria tecnica di animazione. Dagli stessi scrittori e registi arriverà Across the Spider-Verse, un sequel in cui Miles Morales (Shameik Moore) si unirà alle sue versioni alternative per affrontare Spot.

Oltre ad Across the Spider-Verse, un terzo capitolo è già stato annunciato. Si chiamerà Spider-Man: Beyond the Spider-Verse e arriverà nel 2024. Beyond doveva inizialmente far parte di Across, ma il film è stato diviso in due parti e poi rinominato.

The Marvels | 10 novembre

L’MCU torna in estate con The Marvels, storia incentrata sul trittico di supereroine formato da Capitan Marvel, Ms. Marvel e Monica Rambeau (rispettivamente Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris). La trama è ancora oscura, ma ripartirà dagli eventi di Ms. Marvel in cui l’omonima eroina e Capitan Marvel si scambiano posti usando i loro poteri.

Nonostante non ci siano ulteriori dettagli per fare il gioco della speculazione, siamo certi che The Marvels e il mistero dietro gli scambi avranno un ruolo importante nell’arco narrativo che copre le Fasi 5 e 6.

Kraven il Cacciatore | 6 Ottobre

Quarto e ultimo film MCU dell’anno sarà Kraven the Hunter, che introdurrà il selvaggio cacciatore e lo vedrà probabilmente alle prese col suo acerrimo nemico, Spider-Man. A interpretarlo vedremo Aaron Taylor-Johnson, accompagnato da Calypso (Ariana DeBose) e Camaleonte (Fred Hechinger).

Non ci sono informazioni confermate circa la trama di Kraven the Hunter, e anche alcuni ruoli del cast sono ancora un mistero, come quelli di Russell Crowe e Levi Miller. Fra gli antagonisti invece ci saranno Christopher Abbott e Alessandro Nivola.

I prodotti televisivi Marvel del 2023

Nell’attesa fra un film e l’altro troverete varie serie a farvi compagnia. Ne usciranno ben 8 nel corso dell’anno, tutte su Disney+. Segnate quindi le date sul calendario.