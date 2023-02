Guardiani della Galassia Vol. 3, uscito il trailer e ci prepara al doloroso addio

È uscita il trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3, questa è la fine del team, siamo pronti?

Tra i tanti annunci che sono stati fatti durante il Super Bowl non è mancato il trailer dei Guardiani della Galassia Vol. 3, forse uno dei più attesi, questo volta però il magone si fa sentire, perché si tratta dell’ultimo capitolo della trilogia di James Gunn rappresentato l’ultima volta del regista nel Marvel Marvel Cinematic Universe.

Ambientato molti anni dopo gli eventi di Avengers: Endgame, la nuova avventura dei Galassia Vol. 3 racconta la storia di Peter Quill, interpretato da Chris Pratt, insieme al suo bizzarro team alle prese con un nuovo terribile cattivo l’Alto Evoluzionario, interpretato dalla new entry Chukwudi Iwuji.

Questo personaggio nei fumetti viene rappresentato come una creatura ossessionata dall’idea di creare un essere perfetto, questo lo porta a gesti estremi come rapire, mutilare e frammentare le povere vittime della galassia che incrociano il suo percorso.

Dal primo trailer abbiamo appreso che questo nuovo cattivo in qualche modo ha dei legami con quello che è Rocket Raccoon, avremo la possibilità di andare indietro nella storia per scoprire qualcosa di inedito proprio su questo personaggio tra i più particolari e di cui si sa pochissimi.

Guardiani della Galassia Vol. 3 vedrà anche la comparsa di un altro personaggio mai visto oltre all’Alto Evoluzionario, ovvero Adam Warlock, interpretato da Will Poulter, un essere perfettamente costruito con la bioingegneria citato nelle scene finali del Vol. 2., se Alto Evoluzionario sarà l’antagonista principale di questa pellicola, allora il collegamento con Warlock potrebbe raccontarci un’altra storia alle origini.

Chi altri troviamo nel cast

Tra i nuovi ingressi per questo film troviamo il cane spaziale Cosmo, Daniela Melchior di Suicide Squad e Nico Santos di Superstore. Abbiamo già visto in realtà Cosmo grazie al suo debutto nel MCU in Guardians of the Galaxy Holiday Special, nemmeno a dirlo è già diventato uno dei favoriti del pubblico.

A loro si aggiungono ovviamente gli immancabili Zoë Saldaña nel ruolo di Gamora, Dave Bautista nel ruolo di Drax, Karen Gillan nel ruolo di Nebula, Pom Klementieff nel ruolo di Mantis e Vin Diesel (nella versione in lingua originale) nel ruolo di Groot.

Data di uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3

La sceneggiatura di questo terzo e ultimo capitolo è stata scritta nuovamente da Gunn stesso che, come detto in precedenza ne è il regista, inoltre la pellicola rappresenterà la seconda uscita della Fase 5 dell’ MCU, in seguito al debutto nelle sale di questa settimana con Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

La data di uscita per Guardiani della Galassia Vol. 3 è stata fissata per il 3 maggio 2023 e il trailer è un misto dolceamaro di sensazioni, ci si aspetta che l’addio sia molto più straziante di quanto si possa pensare.

La sinossi ufficiale

In Guardiani della Galassia Vol. 3 dei Marvel Studios la nostra amata squadra di sbandati appare leggermente diversa in questo periodo. Peter Quill, ancora scosso dalla perdita di Gamora, è costretto a radunare la squadra intorno a sé nel tentativo di difendere l’universo e di proteggere uno dei suoi abitanti. Se la missione non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo.