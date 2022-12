Guardiani della Galassia Vol. 3, rilasciato il primo trailer (ITA) e svelo uno sguardo a Adam Warlock

Il primo trailer di Guardiani della Galassia 3 è stato ufficialmente rilasciato, rivelando la prima immagine di Will Poulter nei panni di Adam Warlock nel MCU.

È stato ufficialmente rilasciato il primo trailer di Guardiani della Galassia Vol. 3, svelando il primo sguardo al film della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe di James Gunn, il prossimo sequel sarà la fine dell’attuale versione dei Guardiani. James Gunn torna a sceneggiare e dirigere Guardiani della Galassia 3 dopo essere stato licenziato e riassunto dalla Disney.

Il film riunisce tutti i membri del cast principale per un altro episodio, ma introduce anche nuovi personaggi importanti nel MCU con Adam Warlock (Will Poulter) e Alto Evoluzionario (Chukwudi Iwuji).

L’emozionante filmato ha debuttato al San Diego Comic-Con 2022 ed è stato riproposto al CCXP, motivo per cui i Marvel Studios hanno deciso di far debuttare finalmente il trailer online. Il video arriva anche in concomitanza con il debutto di Guardiani della Galassia Holiday Special su Disney+. Il nuovo capitolo uscirà nelle sale il 3 maggio 2023.

Cosa viene rivelato nel trailer di Guardiani della Galassia 3

Uno degli aspetti più importanti del trailer è il tanto desiderato e atteso primo sguardo ad Adam Warlock. James Gunn inizialmente aveva anticipato la sua presentazione nella scena post-credits di Guardiani della Galassia Vol. 2, quando Elisabetta Debicki lo aveva creato per combattere i Guardiani.

Sebbene in questo nuovo filmato siano presenti solo due inquadrature del personaggio di Adam Warlock, il trailer mostra comunque il protagonista con la sua armatura. Inoltre, questo personaggio ha una specie di gemma incastonata nella fronte, che nei fumetti è tradizionalmente la Pietra dell’Anima, però in questo caso non può essere, dato che le Pietre dell’Infinito sono state distrutte. (Se non consideriamo la serie tv Loki).

Tra gli altri dettagli chiave del trailer dei Guardiani della Galassia 3, vi sono alcune anticipazioni sull’Alto Evoluzionario come villain del film. Tra queste, figurano le inquadrature di Rocket ancora piccolo, prima di essere sottoposto agli esperimenti.

Rocket è anche mostrato mentre abbraccia Lyla la Lontra, che nei fumetti è il suo principale interesse amoroso e di cui si era parlato nel primo film. L’altro grande momento per l’Alto Evoluzionario arriva proprio all’inizio del trailer, poiché il pianeta simile alla Terra abitato da ibridi animali/umani che i Guardiani visitano all’inizio è la Contro-Terra.

Il filmato ricorda chiaramente agli spettatori che Guardiani della Galassia 3 sarà un viaggio emozionante poiché Star-Lord, Gamora, Rocket, Drax e Groot si riuniranno per una nuova e ultima missione. James Gunn e gli altri attori coinvolti nel film hanno più volte sottolineato quanto il film sia emozionante, e questo primo video contiene numerose informazioni sul perché.

Che si tratti della probabilità di vedere morire alcuni dei nostri personaggi preferiti o la consapevolezza di sapere che questi eroi non saranno mai più sullo schermo insieme, Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà probabilmente uno dei film più emozionanti del MCU.