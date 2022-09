La seconda stagione di Loki sarà una battaglia per salvare l’anima della TVA

Tom Hiddleston, star di lungo corso della Marvel, ha anticipato che l’imminente stagione 2 di Loki sarà incentrata sul salvataggio della TVA dopo il cambiamento del finale della prima stagione.

L’attore ha dichiarato che la seconda stagione di Loki sarà una lotta per salvare l’anima della TVA. Pubblicata nel 2021, Loki è diventata la terza serie televisiva del Marvel Cinematic Universe prodotta per il servizio di streaming Disney+. Dopo che Iron Man (Robert Downey Jr.) e Ant-Man (Paul Rudd) hanno fallito il tentativo di rubare il Tesseract durante il Time Heist in Avengers: Endgame, Loki (Hiddleston) è fuggito, per poi essere preso dalla Time Variance Authority (TVA) per correggere la linea temporale.

Tuttavia, il principe asgardiano è stato reclutato dall’agenzia interdimensionale per rintracciare Sylvie (Sophia Di Martino), una variante unica di Loki che minaccia l’universo.

La prima stagione si conclude con Loki e Sylvie che raggiungono la Cittadella alla Fine del Tempo per trovare Colui che Resta (Jonathan Majors), l’uomo che ha creato la TVA per proteggere il multiverso da una potenziale guerra catastrofica.

Tuttavia, Sylvie lo uccide e rimanda Loki alla TVA per scoprire che tutto è cambiato e nessuno ricorda chi sia. La seconda stagione tornerà su Disney+ a metà del 2023, con Hiddleston, Gugu Mbatha-Raw e Owen Wilson che riprenderanno i loro rispettivi ruoli. Al cast si aggiungerà la star di Everything Everywhere All at Once Ke Huy Quan.

Durante il D23 Expo della Disney, Hiddleston ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra queste ha confermato che la seconda stagione di Loki sarà una lotta per salvare l’anima della TVA. L’attore non ha potuto rivelare molto, ma ha lasciato intendere che la TVA sarà al centro di ciò che accadrà nel prossimo capitolo dell’avventura del multiverso.

“La seconda stagione è una sorta di sfida, una sfida che pone una domanda alla TVA stessa, una battaglia per l’anima della TVA”.

Perché la TVA è importante per la saga del multiverso del MCU?

Con queste dichiarazioni l’attore ha indicato che la seconda stagione di Loki si concentrerà maggiormente sulla TVA e sulla natura dell’organizzazione, invece di esplorare le varie linee temporali create dalla decisione di Sylvie di uccidere Colui che Resta.

Anche se verranno esplorati mondi diversi, l’aggiunta di Quan al cast come archivista della TVA, così come il ritorno di Eugene Cordero come series regular, implica che esaminerà maggiormente l’agenzia interdimensionale. Con la Saga del Multiverso già in pieno svolgimento, la TVA è fondamentale per le prossime fasi del MCU.

Colui che Resta ha usato la TVA per tenere insieme il multiverso in modo da non permettere la creazione di altre varianti di Kang. Con Colui che resta morto e Kang che apparirà in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la TVA potrebbe avere la chiave per controllare le linee temporali frammentate e riallineare il multiverso per evitare una guerra devastante che si ripercuoterebbe nello spazio, nel tempo e nelle dimensioni.

Il pubblico dovrà aspettare per vedere che ruolo avrà la TVA quando Hiddleston tornerà nella seconda stagione di Loki il prossimo anno.