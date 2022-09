House of the Dragon, rilasciato il trailer dell’episodio 7. Evidenzia l’importanza del dolore, dell’eredità e del tradimento

“Che cos’è questa breve vita mortale, se non la ricerca di un’eredità?”. Abbiamo il trailer dell’episodio 7 e si fa sempre più… ‘caldo’.

House of the Dragon ha raggiunto il traguardo della metà della stagione con il quinto episodio una settimana fa. Il sesto episodio, The Princess and The Queen, uscito ieri, riprende 10 anni dopo l’ennesimo salto temporale, con versioni più adulte dei personaggi, più intrighi e più sangue.

L’episodio mostra per la prima volta il palpabile disprezzo e la rabbia che intercorrono tra la Regina Alicent (Olivia Cooke) e la Principessa Rhaenyra (Emma D’Arcy). Anche se le due nascondono il loro odio reciproco dietro una facciata regale, esso ribolle ancora sotto la superficie e, nel caso di Alicent, trova espressione nelle azioni di Lord Larys Strong (Matthew Needham).

L’episodio 6 ha offerto molto da assimilare durante la sua durata. Le trame di Lord Larys e, in parte, della Regina Alicent hanno provocato la morte del padre e del fratello di Larys, Lord Lyonel (Gavin Spokes) e Ser Harwin (Ryan Corr). Nonostante molti non riescano a dichiararlo, il fatto che Ser Harwin sia il padre dei figli di Rhaenyra susciterà sicuramente più risentimento quando la principessa deciderà di rivelare la verità.

Tuttavia, la morte definitiva di Laena Velaryon (Nanna Blondell) tra le fiamme di Vhagar crea un aspetto lugubre per l’anteprima dell’episodio 7, intitolato Driftmark. Mentre i Velaryon e alcuni Targaryen piangono i loro morti, la clip vede il ritorno di Lord Otto Hightower (Rhys Ifans), presumibilmente come Primo Cavaliere del Re, posizione che si è recentemente resa vacante.

Che sia a causa del suo ritorno o di altre macchinazioni, il nuovo trailer dell’Episodio 7 mostra come le tensioni stiano ancora ribollendo, con una Alicent in lacrime che afferma “c’è un debito da pagare”, mentre nella scena successiva la Principessa Rhaenyra dice a qualcuno fuori campo: “questo è il più alto dei tradimenti”.

Come sapete, il tradimento è una parola grossa nel Continente Occidentale, una volta che viene menzionato si rischia la pelle – chiedete a Ned Stark. Tuttavia, qualsiasi cosa possa aver spinto Rhaenyra a pronunciare quelle parole non fa che sottolineare ulteriormente che ci stiamo avvicinando pericolosamente alla guerra nei Sette Regni. Questo sentimento viene ulteriormente rafforzato quando Otto Hightower dice: “Ti prometto che col tempo io e te prevarremo”.

Driftmark sembra offrire il più forte mix di emozioni e intrighi politici che la serie abbia avuto finora. Nonostante la drammaticità, nell’anteprima si verifica un evento subdolo: Vhagar è stato rapito da qualcuno. Resta da vedere come il drago più grande e più antico del Continente Occidentale possa essere rapito, tuttavia è certamente emozionante rifletterci. L’anteprima si conclude dopo una colluttazione tra Rhaenyra e Alicent, con la principessa che afferma: “Ora ti vedono per quello che sei”.

House of the Dragon segue gli eventi che hanno preceduto quelli di Game of Thrones quasi 200 anni prima e la vita di Daenerys Targaryen. Basata sulle opere di George R.R. Martin, la serie si concentrerà sulla guerra civile dei Targaryen che sarà conosciuta come la Danza dei Draghi.

L’episodio 7 sarà trasmesso in anteprima su Sky e NOW il 3 ottobre.