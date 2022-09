House of the Dragon, un incredibile salto temporale di 10 anni. Recensione episodio 6

Nuovi attori, nuovi draghi e un nuovo dramma mantengono viva House of the Dragon dopo un salto temporale di 10 anni.

L’episodio “The Princess and the Queen” è a tutti gli effetti un secondo pilota di House of the Dragon. L’episodio si proietta nel futuro come mai prima d’ora e fa invecchiare i suoi personaggi così tanto che potrebbero essere persone completamente diverse. Senza contare la quasi dozzina di nuovi personaggi che l’episodio introduce, come la regina Alicent, la principessa Rhaenyra e le rispettive nidiate di figli del principe Daemon.

La decisione di saltare così in avanti nella linea temporale a metà stagione è quanto di più audace si possa immaginare in una serie televisiva, ma ha anche ottime ragioni per rischiare di essere un disastro. Mischiare le carte in tavola in questo modo a metà di una storia di questo tipo generalmente non dovrebbe funzionare. Eppure, “The Princess and The Queen” funziona.

Questo episodio non è solo un’impressionante operazione artistica, è di gran lunga l‘episodio più interessante e ricco di contenuti di House of the Dragon.

La fresca esplosione di energia che “The Princess and The Queen” fornisce a House of the Dragon è evidente fin dalla prima scena, la HBO ha fatto bene a “spifferare” questo momento agli spettatori prima dell’inizio dell’episodio, perché rende evidente che i nuovi attori che interpretano Rhaenyra (Emma D’Arcy), Alicent (Olivia Cooke) e persino Laenor (John Macmillan) sono all’altezza del compito di sostituire le loro controparti giovanili.

Anche se potrebbe non essere immediatamente evidente allo spettatore, l’esecuzione tecnica è davvero perfetta, i primi 10 minuti circa sembrano essere stati girati in un’unica ripresa. Dal momento in cui Rhaenyra dà alla luce il suo terzo figlio Joffrey a quello in cui lo porta ad Alicent nelle sue stanze, la telecamera non le toglie mai gli occhi di dosso. Di solito la televisione utilizza riprese singole per creare una sensazione di eccitante movimento perpetuo per il pubblico.

In questo caso, però, House of the Dragon non sembra mirare a suscitare emozioni, ma piuttosto allo sfinimento.

La scena d’apertura (forse la cosa migliore che la serie abbia fatto finora) comunica in modo efficace quanto siano stati faticosi gli ultimi 10 anni circa per Rhaenyra. Tutte le ferite accumulate tra lei e Alicent in gioventù non si sono rimarginate, bensì calcificate al punto che la regina ha preteso di vedere il figlio della principessa appena nato, senza darle un solo secondo di tregua alla madre.

Forse è superfluo dirlo, ma D’Arcy, Cooke e John Macmillan diventano subito straordinari nei loro ruoli. La stanchezza di Rhaenyra è palpabile. La cattiveria di Alicent cresce in modo credibile. E Laenor sta semplicemente dando il meglio di sé. Racconta a tua moglie, reduce dalle sofferenze, di quella volta che hai ricevuto un colpo di lancia alla spalla.

L’incipit di “The Princess and the Queen” è un perfetto evento per House of the Dragon, perché combina quanto di meglio c’è nella narrazione di George R.R. Martin (il peso della storia condivisa che si avvolge intorno al collo dei personaggi come un cappio) con l’arte visiva di una produzione televisiva di qualità. Aiuta anche il fatto che l’apertura culmini con la pronuncia di una delle battute più sagaci e più cattive di George R.R. Martin.

“Continua a provare, Laenor. Prima o poi potresti averne uno che ti assomiglia”, dice Alicent al marito di Rhaenyra dai capelli argentato dopo aver visto un terzo figlio consecutivo con una ciocca di capelli castani.

Nell’arco di circa 10 minuti, House of the dragon ha permesso ai suoi spettatori di recuperare un decennio di tempo mancante, di stabilire la bona fides di diversi nuovi attori e di impostare il conflitto centrale per il resto dell’episodio e non solo.

Ciò che segue non sarà magari all’altezza dei primi 10 minuti, ma cosa lo può essere, resta comunque un’ora ben realizzata che gronda di drammi brutali, crudi, succosi e rivoltanti. Nelle recensioni precedenti si osservava come gran parte di ciò che faceva funzionare gli episodi de Il Trono di Spade fosse il fatto che i dialoghi fossero all’altezza della situazione.

Anche in episodi come questo, caratterizzati da innumerevoli sequenze di cavalcate di draghi che fanno saltare il budget, la maggior parte dell’azione a Westeros si svolge a livello verbale, quando i vari personaggi si riuniscono in diverse stanze per discutere di vari argomenti, mentre il sottotesto della storia ruggisce dolcemente intorno a loro.

Questa è una delle puntate meglio scritte della serie e i dialoghi spiccano per tutta la durata, alcune delle battute migliori sono state prese in prestito dallo stesso Martin (come l’attacco assolutamente tagliente di Alicent a Laenor e ai suoi “figli”), ma molte altre sembrano essere nate dagli sforzi congiunti dello staff in questa sceneggiatura scritta da Sara Hess. Quasi tutto ciò che viene detto in questo episodio è verosimilmente credibile e forte e le battute sono sempre all’altezza dell’occasione in cui i personaggi si trovano.

Quando tutto ha l’aspetto, il suono e la sensazione appropriata in una serie d’epoca o fantasy, la gioia è semplicemente enorme. Di rado è stato più facile sostenere che la storia di Westerosi possa essere la nostra storia. L’esecuzione sublime di tutti questi elementi aiuta lo spettatore prima a entrare e poi ad accettare quello che altrimenti sarebbe potuto essere un episodio decisamente disordinato.

Sebbene all’inizio non sembri, perché il ritmo è davvero scorrevole, in “The Princess and The Queen” succedono parecchie cose. Ma il fulcro dell’episodio rimane il conflitto tra la principessa e la regina, che si contendono il potere a corte. A prima vista, l’attuale situazione di Rhaenyra – un compagno gay come marito e un amante donnaiolo per sfornare qualche erede – sembra piuttosto ottimale. Naturalmente, sappiamo tutti che non è così. Questo è il gioco del trono, dopo tutto, e se non lo si vince, si muore.

Il disinvolto disprezzo di Rhaenyra per le regole di successione, unito all’ostinato rifiuto di Re Viserys (Paddy Considine) di riconoscere ciò che si può vedere chiaramente, fa comprensibilmente arrabbiare Alicent. Olivia Cooke eccelle in questo episodio, nessuno capisce quanto sia serio tutto questo per lei? Alicent ha tre figli e ognuna delle loro vite è sotto il costante spettro della morte (almeno nella sua mente).

Quando sarà il momento di far salire al trono una delle nidiate di Rhaenyra, come ci si può aspettare che uno di loro lasci vivere qualcuno con un nome potente come quello di Aegon?

È piacevole notare che lo stesso Aegon (interpretato da Ty Tennant) è per lo più ignaro di tutto questo, talvolta dimentichiamo quanto i bambini abbiano avuto un ruolo centrale nel mondo di Martin fin dall’inizio di Game of Thrones. Certo, Rhaenyra e Alicent erano adolescenti quando è iniziata House of the Dragon, ma a Westeros i tredici anni possono anche avere il peso dei trenta.

Il repentino afflusso di sangue giovane sotto forma di Aegon, suo fratello Aemond (Leo Ashton), sua sorella Helaena (Evie Allen) e i figli di Rhaenyra, Jacaerys (Leo Hart), Lucerys (Harvey Sadler) e Joffrey, riporta davvero lo show ai giorni felici dell’episodio pilota di Game of Thrones, quando i ragazzi Stark si allenavano per diventare adulti a Grande Inverno, beatamente ignari degli orrori che sarebbero presto arrivati.

Aiuta anche il fatto che tutti i ragazzi sono piuttosto simpatici… almeno finora. Jacaerys comprende con saggezza che Harwin Strong (Ryan Corr) è suo padre. Inoltre, sia lui che Aegon fanno uno scherzo molto divertente ad Aemond, nel frattempo, Helaena è una figura affascinante a sé stante. Anche se non è il caso del suo personaggio nel libro, Helaena sembra essere un po’ spaesata, un attento ascolto dei suoi dialoghi rivela ai lettori del libro che potrebbe avere alcune capacità precognitive tipicamente Targaryen.

La tragedia qui non è che i bambini siano cattivi – lo sono molto raramente (a parte Joffrey Baratheon che era completamente satanico dalla nascita). Il dramma è invece che tutti gli adulti della loro vita li deluderanno. Certo, Aegon e Jacaerys sembrano abbastanza uniti al momento, ma quante altre estenuanti sessioni di addestramento al combattimento con Ser Criston Cole (Fabian Frankel) saranno necessarie perché diventino nemici come le loro rispettive madri? Penso che non siano troppe.

Sì, Criston Cole è ancora in circolazione e indossa ancora la cappa della Guardia Reale. Il salto temporale di 10 anni trova il nostro cavaliere, di solito socievole e affascinante, trasformato in una belva più determinata e astiosa. Durante un colloquio con la sua nuova compagna di crimini, Alicent, sbaglia e chiama la principessa con una parola molto sgradevole. Capisce subito di aver esagerato e fa marcia indietro, scusandosi.

Ma quando una guardia del re usa un linguaggio duro nei confronti della principessa in presenza della regina, allora alcune norme importanti sono già state infrante. Da qui in poi è tutto in discesa.

Sebbene ad Approdo del Re la situazione sia triste, il salto temporale sembra aver giovato a Daemon (Matt Smith). Lui e la sua nuova moglie Laena Velaryon (Nanna Blondell) sono fuggiti a Pentos dove, insieme alle loro due figlie Rhaena (Eva Ossei-Gerning) e Baela (Shani Smethurst), conducono una tranquilla vita lussuosa. Daemon è davvero il gioiellino di House of the Dragon, sebbene ogni personaggio cambi da un salto temporale all’altro, nessuno è così camaleontico come lui.

Il merito di Smith e Blondell è che l’ultimo cambiamento di umore di Daemon è per lo più sensato, anche se è passato solo un decennio dall’omicidio della prima moglie, il cambiamento di contesto (e soprattutto l’allontanamento dalla famiglia) ha davvero addolcito il drago. Ecco perché risponde così favorevolmente all’offerta del Pentoshi di rimanere a Pentos e scoraggia Laena dal suo desiderio di tornare a casa.

Ovviamente Daemon dovrà tornare presto a casa. La scena in cui Laena affronta l’auto-immolazione attraverso il fuoco del drago piuttosto che morire di parto è uno straziante rovescio della medaglia della morte della regina Aemma nel primo episodio della serie.

In particolare, Laena toglie dalle mani di Daemon la decisione di salvare o meno la vita del figlio, in modo da non farci vedere se lui avrebbe fatto la stessa scelta del fratello. Tutte queste situazioni sono molto importanti in un episodio televisivo, figuriamoci in una sola parte di un episodio. Il fatto che funzioni è una prova delle capacità narrative della serie.

L’unica occasione in cui queste capacità non riescono a elevarsi è l’improvvisa trasformazione in supercattivo di Larys Strong (Matthew Needham). Il piano di Larys (e la sua successiva esecuzione) di uccidere il padre e il fratello ha certamente un senso, nella sua mente subdola risolve molti problemi: preserva l’onore della House Strong, si eleva a Signore di Harrenhal e si ingrazia la Regina. Il fatto che la regina reagisca con orrore è solo un piccolo inconveniente. Si ricrederà quando si renderà conto del valore di un uomo infido, ma leale, proprio come il resto del plotone reale.

Purtroppo tutto accade troppo in fretta per avere un impatto concreto e la voce fuori campo di Larys, che accompagna gli infuocati omicidi, è per lo più noiosa. La frase “Le cose che faccio per amore” è molto più profonda di un lungo e fiorito monologo del cattivo su come “l’amore è una rovina”.

Alla fine, però, la disfatta rapida della House Strong non è che un blip nel tempo dell’episodio, così come è un blip nella lunga e rovinosa storia di Harrenhal stessa. House of the Dragon ha ora una buona dose di tensione narrativa ed apparentemente ha solo buone e fresche idee da portare avanti.