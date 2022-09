Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, si progredisce, ma a gli anelli dove sono? Recensione episodio 5

Nell’episodio 5, gli Anelli del Potere finalmente avanza un po’ la trama. Ma è davvero sufficiente a questo punto?

Nel corso di cinque episodi, è diventato chiaro quali siano i punti di forza e di debolezza di Gli anelli del potere. Uno dei punti deboli finora è stato il lato politico delle questioni: la serie dà il meglio di sé quando rappresenta grandi e drammatici momenti di battaglia o di avventura, mentre è più debole quando esamina i vari giochi di potere e i conflitti tra i personaggi. Questo episodio fa un passo avanti in quest’ultima direzione, poiché iniziamo a vedere i conflitti tra le varie fazioni e al loro interno, riuscendo a capire un po’ meglio quali sono le motivazioni che spingono alcune di esse.

Questo è particolarmente evidente nella trama relativa a Elrond/Durin, che vede Elrond affrontare un vero e proprio conflitto interiore per la prima volta nella serie. Il suo dilemma riguardo alla decisione di rompere il giuramento fatto a Durin per il bene del suo popolo ci dà un’idea concreta del suo carattere.

Anche se questo dilemma finisce per essere risolto facilmente perché, a differenza di quasi tutti gli altri personaggi televisivi mai scritti, Elrond fa semplicemente la cosa più sensata e ne parla con Durin, quella scena ci regala uno dei migliori dialoghi di tutta la serie finora: “Un fardello condiviso può essere dimezzato o raddoppiato, a seconda del cuore che lo riceve”. Il rapporto tra Elrond e Durin è una delle combinazioni chiave che tiene insieme la serie, con la sua miscela di affetto, umanità e simpatia, quindi è un sollievo vederli ancora insieme.

Galadriel può anche affrontare un po’ del suo conflitto interiore dopo aver pronunciato sempre gli stessi discorsi. Quando Halbrand mette in dubbio la sua retorica sulla lotta contro Sauron e suggerisce che ciò che le interessa davvero è la vendetta, vediamo un altro lato dell’Elfa, mentre suggerisce che Elrond e Gil-galad hanno visto in lei una somiglianza eccessiva con il nemico. Ci viene anche ricordato il suo status di guerriera e non vediamo l’ora di vederla presto in azione.

La trama di Númenor, tuttavia, ha disperatamente bisogno di un maggiore impegno sul versante della politica umana. C’è molto potenziale per sviluppi davvero interessanti di questi personaggi e delle loro relazioni, secondo le indicazioni di Tolkien, ma finora la serie non ha realizzato nulla di tutto questo. Il Re Tar-Palantir è a malapena comprensibile e la Regina Reggente Míriel è impantanata in storie di misteriose profezie e presagi che la portano a decidere se andare o meno nella Terra di Mezzo, mentre dovrebbe essere al centro dei giochi politici e di potere a Númenor.

In questo episodio riusciamo finalmente a capire qualcosa in più sul Cancelliere Pharazôn, ma non molto. Finora il suo piano non sembra particolarmente malvagio, nonostante la musica lugubre in sottofondo: è favorevole ad aiutare le Terre del Sud e a ripristinare Halbrand in modo da poter creare rotte commerciali e così via, il che è del tutto ragionevole in quanto suggerisce un governante piuttosto rispettabile.

Dato che lo show lo sta chiaramente preparando per diventare un Cancelliere malvagio, si potrebbe offrire qualcosa di più del razzismo anti-elfo come approfondimento del suo carattere e delle sue motivazioni al fine di mostrarci il motivo per cui governare, o perché consigliarlo come sovrano sia una pessima idea.

Le Terre del Sud hanno un bisogno disperato di attenzione alle questioni di leadership e alle relazioni umane, Bronwyn sembra essere diventata il loro leader de facto semplicemente perché è stata lei a suggerire loro di spostarsi, anche se è una guerriera e non c’è alcun motivo evidente per cui debba guidarli.

La posizione di comando di Arondir ha più senso, dal momento che ha esperienza militare, ma metà della popolazione segue il vecchio locandiere per andare a servire gli Orchi, mentre il restante sembra rimanere in attesa che Arondir e Bronwyn decidano cosa fare. Sappiamo che il loro re li ha abbandonati, ma non c’è nessun altro in questo gruppo che abbia opinioni su chi dovrebbe guidarli o su cosa dovrebbero fare?

Questo episodio va anche incontro a una delle altre debolezze dei primi quattro episodi, ovvero l’eccessiva dipendenza della serie dalla conoscenza dell’opera di Tolkien – o, per lo meno, dei film di Peter Jackson – affinché tutto ciò che accade abbia un significato. Domande come “Chi è lo Straniero?” o “Halbrand è un futuro Ringwraith, o addirittura Sauron stesso?” sono completamente prive di significato per i nuovi spettatori, che vedono semplicemente un vecchio misterioso e poco attivo e un re in esilio un po’ doppiogiochista.

Non sappiamo ancora chi sia lo Straniero, ma in questo episodio il suo mistero si trasforma in una domanda più impellente e meglio comprensibile. Anziché chiedersi “è Gandalf, o Sauron, o uno degli Istari, o Saruman?”, domande che non hanno alcun significato se non si conosce il mondo di Tolkien, la questione in questo episodio si concentra su un semplice “è buono o cattivo?”. Ovviamente, quasi tutti in questo mondo o in qualsiasi altro sono una sorta di miscuglio di queste cose, ma la chiave di lettura è capire quanto di uno e quanto dell’altro.

A questo proposito, per coloro che conoscono i personaggi di Tolkien, continuiamo a non ritenere probabile che lo Straniero sia Sauron, che ha ben poco di buono in sé, e riteniamo invece che Gandalf sia il candidato più probabile. Questo episodio lascia intendere che forse potrebbe essere Saruman; Gandalf è sempre stato associato in modo più forte al fuoco che al ghiaccio, mentre è stato Saruman a mettere il clima innevato contro la Compagnia dell’Anello sulla montagna di Caradhras.

E Saruman era uno dei buoni prima di essere corrotto, ma a giudicare dal modo in cui la serie ha cercato di emulare finora il feeling dei film, la familiarità di un mago che si avventura con i piccoli Hobbit fa pensare più a Gandalf.

Chiunque sia lo Straniero, rappresenta un cambiamento rispetto alla storia della Seconda Era di Tolkien, così come la spiegazione dello show su cosa sia il mithril e sul perché i Nani e gli Elfi lo stiano estraendo. L’idea che gli Elfi abbiano bisogno del mithril per preservare la loro fioca luce è una novità, così come la leggenda “apocrifa” che Elrond e Gil-galad raccontano sulle sue origini. Introduce una posta in gioco elevata in questa trama (e presumibilmente sarà questo il motivo per cui Celebrimbor deciderà alla fine di creare degli anelli, che finora sono stati gravemente assenti da questa serie che porta il loro nome), ma ha lo sfortunato effetto collaterale di stemperare alcuni dei temi di Tolkien.

Uno dei temi più importanti trattati da Tolkien riguarda il pericolo dell’avidità, della brama di potere e dell’arroganza, e tutto questo si perde in alcuni cambiamenti. Ne Il Signore degli Anelli, apprendiamo che i Nani hanno scavato troppo avidamente e hanno risvegliato un male più profondo – ma ora devono scavare queste profondità per salvare gli Elfi, il che non è affatto la stessa cosa.

Ovviamente non c’è nulla di male nell’apportare modifiche nel corso dell’adattamento di una storia per lo schermo, ma alcune modifiche possono risultare spiacevoli se alterano il significato del racconto. Anche se in questo episodio il cambiamento più fastidioso è quello apportato alla storia della madre di Elrond.

Celebrimbor afferma che la madre di Elrond (Elwing) pregò Eärendil di non andare dai Valar e chiese “perché proprio lui?”. Questo non è affatto simile a quanto accade nel libro di Tolkien: Elwing emerge dal mare come un uccello bianco per unirsi al marito nella sua spedizione.

Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli sono estremamente carenti di personaggi femminili: non c’è un solo personaggio femminile nominato nello Hobbit e l’unico personaggio femminile veramente attivo nel Signore degli Anelli è Éowyn. La mitologia della Prima e della Seconda Era di Tolkien, invece, soprattutto la prima, presenta una serie di personaggi femminili piuttosto intensi e avventurosi, tra cui Elwing. Ridurla a una moglie lasciata a casa a supplicare il marito di non partire non solo rende un pessimo servigio al personaggio del libro, ma riduce il ruolo delle donne in queste storie, anche se la serie introduce personaggi originali come Bronwyn e Nori nel tentativo di aumentare il ruolo dei personaggi femminili.

In definitiva, in questo episodio vediamo alcuni progressi nella trama e la promessa di ulteriori sviluppi. C’è un nuovo misterioso personaggio noto come “the Dweller” (Bridie Sisson) che fissa il cratere dello Straniero, e abbiamo un’idea abbastanza precisa di chi sia.

I Pelopiede sono ancora terribilmente brutali: uno di loro dice a Sadoc di “prendere le loro ruote e lasciarle”, il che è ancora peggio di quanto abbiamo visto prima: non si limitano a lasciare indietro alcuni dei loro amici e familiari, ma gli tolgono le ruote in modo che non possano fisicamente viaggiare. Nori potrebbe trovarsi in guai seri.

Il gruppo di fuggiaschi delle Terre del Sud si è dato ai sacrifici umani, il che non può essere positivo. La musica mentre i Númenoreani si allontanano promette che sta per accadere qualcosa di veramente emozionante, quindi speriamo che l’episodio di venerdì mantenga la promessa. Per citare Durin in questo episodio, “Basta con la salsa di quaglie! Datemi la carne [della storia] e datemela cruda!”.