Harry & Meghan, arriva il trailer della docuserie Netflix, ecco tutto quello che sappiamo

Quasi tre anni dopo essersi ritirati dagli incarichi reali, il principe Harry e Meghan Markle sono pronti a condividere un inedito sguardo sulle loro vite al di fuori del palazzo in una docuserie in arrivo su Netflix.

Si tratta solo di uno dei numerosi progetti del Duca e della Duchessa di Sussex, che includono l’imminente libro di memorie Spare scritto dal Principe Harry e il podcast di Meghan su Spotify Archetypes.

La notizia di un documentario sui Sussex non è certo una sorpresa, visto che la coppia ha firmato un accordo pluriennale con Netflix nel 2020. Il contratto consente loro di produrre documentari, docu-serie, lungometraggi, programmi televisivi e programmi per bambini per lo streamer.

I dettagli sulla serie Harry & Meghan, composta da sei episodi sulla storia d’amore del Duca e della Duchessa, iniziano a trapelare. Ecco cosa sappiamo finora.

Quando uscirà Harry & Meghan?

Non c’è ancora una data di uscita ufficiale, ma Netflix ha dichiarato che la serie è “in arrivo” dopo aver presentato ufficialmente il progetto il 1° dicembre.

L’annuncio è arrivato dopo che Page Six aveva riferito che il documentario sarebbe stato trasmesso l’8 dicembre e Us Weekly sembrava confermare che sarebbe arrivato a dicembre. La data di uscita è stata posticipata per rispetto alla Regina Elisabetta II dopo la sua morte a settembre e in seguito alle lamentele sulla rappresentazione della famiglia reale in The Crown, la cui ultima stagione è stata trasmessa su Netflix il 9 novembre.

Esiste un trailer?

Per aspettare l’uscita di Harry & Meghan, Netflix ha condiviso un teaser e delle foto in anteprima che mostrano scorci inediti della coppia, “Nessuno vede quello che succede dietro le porte chiuse”, dice il principe Harry con una voce fuori campo. “Ho dovuto fare tutto il possibile per proteggere la mia famiglia“, aggiunge.

“Quando la posta in gioco è così alta, non ha forse più senso ascoltare la nostra storia direttamente da noi?”. dice Meghan in un’intervista.

Di cosa si parlerà Harry & Meghan?

Netflix annuncia che Harry & Meghan sarà una serie “approfondita” in cui i Sussex condivideranno l’altro lato della loro storia d’amore, quella che non è apparsa su tutti i giornali.

Lo streamer aggiunge: “Attraverso sei episodi, la serie esplora i giorni clandestini del loro primo corteggiamento e le sfide che li hanno portati a sentirsi costretti a fare un passo indietro dai loro ruoli a tempo pieno nell’istituzione”.

Con i commenti di amici e familiari, la maggior parte dei quali non ha mai parlato pubblicamente di ciò di cui è stata testimone, e di storici che discutono lo stato del Commonwealth britannico oggi e il rapporto della famiglia reale con la stampa, la serie non illumina solo la storia d’amore di una coppia, ma dipinge un quadro del nostro mondo e del modo in cui ci trattiamo a vicenda”.

Realizzata dalla regista Liz Garbus, acclamata dalla critica, due volte nominata agli Oscar e vincitrice di un Emmy, Harry & Meghan è uno sguardo inedito su una delle coppie più discusse della storia.

Sebbene Page Six abbia precedentemente riportato che si tratterà di una docuserie a casa del Duca e della Duchessa di Sussex, la maggior parte dei dettagli non sono stati ancora stati confermati dalla coppia e dallo stesso Netflix. Meghan, tuttavia, ha rilasciato vaghi accenni nel corso degli ultimi mesi.

In agosto, parlando con The Cut, ha smentito le voci secondo cui la serie sarebbe stata un reality show. “La parte della mia vita che non sono riuscita a condividere, che la gente non è riuscita a vedere, è la nostra storia d’amore”, ha detto. Ma quando le è stato chiesto di chiarire se lei e Harry stessero girando un documentario sulla loro storia d’amore, ha aggiunto: “La cosa divertente è che non sto cercando di essere riservata. Non leggo la stampa. Quindi non so cosa sia confermato. Vi dirò che Liz Garbus è incredibile”. Ora che il teaser e la sinossi sono pubblici, sappiamo che la storia d’amore è vera.

La Garbus, candidata all’Oscar e regista di documentari come What Happened, Miss Simone? e Love, Marilyn – I diari segreti, è subentrata dopo che Garrett Bradley ha abbandonato il progetto. La Garbus stava lavorando anche a Pearl, una serie animata femminista prodotta dai Sussex, che Netflix ha eliminato per motivi di budget all’inizio dell’anno.

Parlando con Variety per una cover story di ottobre, Meghan ha chiarito che la docuserie non è stata realizzata “nel modo in cui l’avremmo raccontata noi”, ma lei e Harry si sono affidati a Garbus per la narrazione.

“È bello poter affidare a qualcuno la nostra storia – una regista esperta di cui ammiro da tempo il lavoro – anche se questo significa che potrebbe non essere il modo in cui l’avremmo raccontata noi”, ha detto la duchessa. “Ma non è per questo che la raccontiamo. Stiamo affidando la nostra storia a qualcun altro, e questo significa che passerà attraverso il loro obiettivo”.

Meghan ha detto a The Cut che i futuri progetti suoi e di Harry avranno come filo conduttore il discorso di nozze, che parla della “consapevolezza che, al di là di tutto, l’amore vince”. Ha spiegato: “Spero che questo sia il sentimento che le persone provino quando vedranno i contenuti o i progetti a cui stiamo lavorando”.