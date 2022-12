Dragon Age: Absolution, data di uscita, trailer, cast, trama e tutto quello che sappiamo

La serie tv animata Dragon Age: Absolution è basato sull’omonima serie di giochi fantasy di successo e tra pochissimo arriverà in streaming su Netflix.

Quando si parla di giochi di ruolo nel mondo dei videogiochi, in cui i giocatori hanno la possibilità di immergersi in un mondo incredibile e di prendere decisioni che ne determinano il destino, l’unico sviluppatore che tende a venire in mente è BioWare.

L’influente azienda è stata pioniera del genere attraverso progetti come uno dei migliori giochi di Guerre Stellari mai realizzati, Star Wars: Knights of the Old Republic (2003), e altre avventure intergalattiche con la serie Mass Effect. Avendo già conquistato le stelle, era solo questione di tempo prima che BioWare entrasse nel mondo dell’high fantasy, e lo ha fatto a pieni voti con la pluripremiata serie Dragon Age.

Portando i giocatori nella mitica terra di Thedas – un mondo bellissimo ma pericoloso, pieno di nani, elfi e altre creature magiche – l’attuale trilogia di giochi ha incantato il pubblico per oltre un decennio. Dragon Age: Origins (2009), Dragon Age II (2011) e Dragon Age: Inquisition hanno lasciato il segno come avvincenti storie fantasy con un gameplay avvincente e tattico, e i fan stanno aspettando da quasi un altro decennio il quarto capitolo della serie, Dragon Age: Dreadwolf.

Nonostante le dichiarazioni riguardo possibili aggiornamenti, non è ancora stato possibile vedere neppure un secondo del nuovo gioco, ma si spera che la nuova storia ambientata nel mondo di Dragon Age, in uscita entro la fine dell’anno, possa far passare la voglia di giocare.

Dragon Age: Absolution è una serie animata che segue un nuovo gruppo di eroi mentre combattono contro una forza oscura che minaccia il regno di Thedas come lo conosciamo, portando i fan del mondo profondo e intricato in una zona dell’universo di Dragon Age mai vista prima. Per scoprire tutti i dettagli sull’ultimo adattamento della serie di videogiochi, ecco tutto quello che sappiamo finora su Dragon Age: Absolution.

Data di uscita

Sarete convocati per un viaggio animato nel Thedas a partire da venerdì 9 dicembre 2022, quando Dragon Age: Absolution farà la sua apparizione n esclusiva su Netflix segnando l’ennesimo adattamento di un videogioco in arrivo sullo streamer.

In precedenza, il colosso dello streaming ha già avuto un grande successo nel portare i videogiochi in animazione con Castlevania e Cyberpunk: Edgerunners. Inoltre, il gigante dello streaming non sembra avere intenzione di interrompere questa tendenza ad adattare i giochi, avendo recentemente annunciato piani per adattare franchise come Assassin’s Creed, Gears of War, Bioshock e tanti altri.

Abbiamo un trailer di Dragon Age: Absolution

Ebbene s’! Il trailer ufficiale di Dragon Age: Absolution introduce la nostra protagonista, Miriam (Kimberly Brooks), una canaglia elfica che ha trascorso quasi tutta la sua vita come schiava. Lei e altri avventurieri vengono reclutati da Roland (Phil LaMarr) per assicurarsi un potente artefatto chiamato Circulum Infinitus, un anello a forma di serpente che ha legami con la magia nera e che potrebbe facilmente conferire al suo possessore un potere inimmaginabile.

I fan dei giochi riconosceranno probabilmente più di qualche chicca della storia nel solo trailer, come l’apparizione di Cassandra Penteghast e Leliana, due importanti personaggi di supporto dei giochi. Prima del trailer ufficiale, abbiamo anche avuto un emozionante teaser.

Quanti episodi avrà Dragon Age: Absolution?

L’universo di Dragon Age: Absolution avrà un totale di sei episodi, tutti disponibili per il binge subito dopo la première del 9 dicembre.

Chi ha realizzato Dragon Age: Absolution?

Reddog Culture House, che ha già collaborato con Netflix per diversi titoli, tra cui Voltron: Legendary Defender e The Witcher: Nightmare of the Wolf, realizzerà il mondo di Dragon Age in forma animata. Mairghread Scott (Justice League Dark: Apokolips War) scriverà, produrrà e dirigerà almeno un episodio della nuova serie. Penka Kouneva (Pandora) comporrà anche le musiche della serie.

Qual è la trama di Dragon Age: Absolution?

I dettagli sulla trama, compresa l’esatta collocazione della serie nella linea temporale di Dragon Age, sono stati piuttosto scarsi, ma la sinossi ufficiale tratta dal trailer di cui sopra recita quanto segue:

Con un grande potere in gioco, un gruppo di maghi, combattenti e ladri si scontra con una forza sinistra in possesso di un pericoloso artefatto. Questa serie animata fantasy è creata da Mairghread Scott, sceneggiatore di “Justice League Dark: Apokolips War”.

È ambientata nel mondo del pluripremiato franchise di videogiochi di BioWare e realizzata in stretta collaborazione con il team creativo di BioWare, compresi gli sceneggiatori e i direttori creativi principali. Paura. Senso di colpa. Dolore. Riuscirà Miriam a mettere da parte i suoi sentimenti per portare a termine la sua missione o il trauma che incombe sul suo passato la raggiungerà definitivamente? Niente è definitivo.

La descrizione promette inoltre di rimanere fedele al tono cupo e maturo del mondo di Dragon Age, affrontando temi adulti con una classificazione TV-MA, ovvero contenuti per il pubblico maturo, destinato solo agli adulti. La serie si svolgerà anche nell’antica civiltà umana dell’Impero Tevinter, che è stata solo menzionata nei giochi e non è mai stata vista sullo schermo fino ad ora.

Dragon Age: Absolution avrà una seconda stagione?

Non è stata ancora disposta una stagione successiva, come è accaduto anche per lo show Castlevania di Netflix, che alla fine è diventato un successo inarrestabile durato numerose stagioni, quindi se vedremo Miriam e il suo gruppo di compagni tornare per un’altra stagione probabilmente dipenderà completamente dagli spettatori della serie.