Élite 6, la risposta spagnola a ‘Gossip Girl’ in versione sguaiata e con evidenti problemi. Recensione

Arrivati alla sesta stagione di Élite è giusto chiedersi quali siano ancora le motivazioni per guardarla, eppure rimane uno dei prodotti di punta di Netflix.

Élite è uno degli show internazionali più famosi di Netflix, ambientata in una prestigiosa scuola spagnola, la serie è una sordida soap opera piena di scene di sess0 bollenti e misteriosi omicidi. Giunta alla sesta stagione, affronta la sfida più grande: superare la drammaticità delle stagioni passate e allo stesso tempo destreggiarsi con un cast di attori relativamente nuovi. Ebbene, questa è la prima stagione di Élite senza nessuno dei membri del cast originale…

La serie inizia con Iván (André Lamoglia) che cammina con ansia lungo una strada notturna quando vede un’auto in fondo alla strada, risponde con un cenno della mano. Invece di far salire a bordo l’adolescente, la macchina si mette in moto e l’autista travolge il ragazzo.

Iván finisce sul cofano e sul tetto, atterrando sull’asfalto con un colpo secco, la telecamera si sofferma sul volto dell’adolescente, rivelando il sangue che fuoriesce dalla testa. Signori, ecco un altro probabile mistero legato a un omicidio da svelare tornando indietro nel tempo. Mai frase fu più corretta: la storia si ripete.

La sesta stagione di Élite si svolge alcuni mesi dopo il drammatico finale della quinta stagione, dove viene ucciso Samuel, la star della serie Itzan Escamilla. Gli amici di Samu sono spariti, ma la scuola è ancora una pentola a pressione in cui vivono i figli del suo “assassino”: Ari (Carla Diaz), Patrick (Manu Ríos) e Mencia (Martina Cariddi).

La reginetta delle feste Isadora (Valentina Zenere) ha smesso di drogarsi dopo la violenza sessuale subita, ma i suoi amici e la famiglia l’hanno praticamente condannata ad un fallimento durante il suo percorso di guarigione.

I suoi genitori le regalano letteralmente un nightclub, la riempiono di farmaci e insinuano che abbia mentito sullo stupro. Nel frattempo, Patrick fatica a credere di avere una relazione stabile con Iván. Naturalmente, questa storia d’amore idilliaca viene rovinata dal padre di Iván, Cruz (Carloto Cotta), quando la stella del calcio cerca di rimorchiare Patrick.

Mencia è attratta da una nuova studentessa influencer, Sara (Carmen Arrufat), famosa per la sua relazione con il perfetto Raúl (Alex Pastrana). Si dà il caso che Raúl sia un dominatore dispotico e Sara la sua sottomessa (potenzialmente non consenziente??).

Un altro ragazzo “nuovo”, Nico (Ander Puig), viene accolto con favore dai suoi compagni di classe dopo la transizione, ma Ari continua a fare commenti transfobici nei suoi confronti. La situazione è resa ancora più imbarazzante dal fatto che Ari è attratta da Nico, che chiaramente ha preso una lunga cotta non corrisposta per la reginetta della scuola.

Bilal (Adam Nourou) torna a lavorare nel nuovo club/hotel/casa di Isadora insieme al nuovo personaggio Didac (Álvaro de Juana), il quale viene licenziato quando accusa Isadora per le sue bugie (e insinua che abbia mentito sulla sua aggressione?).

Ancora una volta, le cose si complicano nel mondo di Élite. Quali serie vi ricorda? In apparenza, Élite è una rivisitazione in chiave europea del genere delle soap opera delle scuole private, messo a punto dall’originale Gossip Girl.

Tuttavia, la sua inclinazione alla provocazione – scene di nudo negli spogliatoi, rapporti sessuali spinti e approfondimenti su temi come la dipendenza, la violenza sessuale e i diritti dei trans – la rendono una degna compagna di Euphoria della HBO. (Ovviamente non si può fare un vero paragone tra le due sulla complessità della trama e la regia).

La sesta stagione di Élite sembra avere molti degli ingredienti che hanno contraddistinto le stagioni passate, ma questa volta c’è qualcosa di decisamente diverso e non perché nessuno dei personaggi dei primi giorni di gloria della serie si aggiri ancora per i corridoi di Las Encinas. La première della sesta stagione di Élite è decisamente oscura, non solo sappiamo che un altro adolescente verrà probabilmente ucciso, ma anche che la storyline di Isadora è assolutamente devastante.

In altre parti della storia, appare chiaro che non tutto vada bene nella relazione tra i nuovi personaggi, come Sara e Raul, il triste sguardo di Sara quando Raul tenta di coinvolgere Mencia per un rapporto a tre è quasi inquietante quanto la sua robotica proposta di essere il suo “giocattolo”. Nessuno si diverte nella première della sesta stagione di Élite, il che significa che anche per gli spettatori potrebbe non essere divertente. Élite dovrebbe essere divertente, giusto? Forse no.

Sebbene ci siano un sacco di baci e di vestiti succinti, rispetto alle stagioni precedenti ci sono solo due vere scene di nudo o di sesso. All’inizio dell’episodio, vediamo un Nico nervoso che decide di fare la doccia con i ragazzi tenendo il costume ancora addosso. Si vedono i sederi!

Più tardi, Sara offre delle manette a un Raúl che si sta masturbando per evitare che la ignori. Lui stabilisce il controllo, ma non si vede nulla che faccia pensare a una vera passione.

Colpo di scena: dopo una scena orribile in cui Isadora si rende conto che i suoi stupratori sono tornati in classe con lei e Iván viene a sapere che il filmato di suo padre che bacia il suo ex è diventato virale, torniamo al filmato di apertura. Ancora sangue dalla testa di Iván e chi lo ha investito se ne va.

L’esordiente Ander Puig conquisterà i cuori e scatenerà cotte nei panni di Nico, è carino, affascinante ed emotivamente vulnerabile… e tuttavia abbastanza coraggioso al punto da criticare Ari riguardo alle sue idiozie transfobiche.

Dato che conosciamo già molti dei personaggi di questo mondo, l’introduzione più imbarazzante va probabilmente alla voce che dice ai frequentatori del club Isadora’s House: “Siamo onorati di avere anche la coppia più sexy che sta conquistando i social media: Saraul.Goals”. Ok, abbiamo capito, Sara e Raúl sono molto popolari su TikTok, forse è per questo che le loro conversazioni sono totalmente prive di emozioni.

Se siete profondamente coinvolti in questa soap opera e amate le sexy adolescenti assassine spagnole, allora continuate a guardare Elite, tuttavia, la gioia edonistica delle passate stagioni è stata sostituita da una fastidiosa sensazione di terrore.

Questo, insieme al fatto che non abbiamo una grande conoscenza dei personaggi rimasti, rende un po’ più difficile tifare per le nuove coppie, per le vecchie rivalità e per l’amicizia che vince su tutto.