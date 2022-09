The Marvels, il primo trailer ma Brie Larson non conosce il futuro di Captain Marvel nel MCU

La star di The Marvels Brie Larson ammette di non conoscere tutti i dettagli sul futuro di Carol Danvers nel Marvel Cinematic Universe.

Brie Larson tornerà a vestire i panni di Captain Marvel in The Marvels, ma non è sicura delle future apparizioni del personaggio nel Marvel Cinematic Universe.

In un’intervista rilasciata durante il D23 Expo, alla Larson è stato chiesto per quanto tempo avrebbe interpretato Carol Danvers/Captain Marvel, “Non lo so. Qualcuno vuole che lo faccia ancora?“, ha risposto. “Non lo so davvero. Non ho una risposta a questa domanda”.

La Larson ha fatto il suo debutto nel MCU nel film Captain Marvel del 2019, che è stato tristemente bombardato di recensioni negative su siti web come IMDb e Rotten Tomatoes da alcuni fan infuriati per i forti temi femministi. Il contraccolpo è stato così intenso che Rotten Tomatoes ha creato una nuova funzione chiamata “Verified Ratings and Reviews” (valutazioni e recensioni verificate) nel tentativo di impedire ai fan scontenti di sabotare la performance dei film.

Nonostante l’indignazione su Internet, Captain Marvel è riuscito a guadagnare oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

Il futuro di Brie Larson come Captain Marvel

L’ultima apparizione della Larson nei panni di Captain Marvel è stata nella scena post-credits successiva al finale di Ms. Marvel di Disney+, dove Kamala Khan (Iman Vellani) esamina il suo braccialetto scintillante nella sua camera da letto per poi essere apparentemente teletrasportata altrove.

Al suo posto troviamo una frastornata Capitan Marvel, la quale si rende conto di dove si trova dopo aver visto numerosi poster di se stessa sparsi per la camera da letto di Kamala. Entrambi i personaggi dovrebbero fare la loro comparsa in The Marvels insieme a Monica Rambeau (Teyonah Parris) della serie Wandavision, che ora ha assunto lo pseudonimo di Photon dopo aver ricevuto dei poteri derivanti dalla luce durante gli avvenimenti della serie.

La Larson si è anche detta entusiasta di vedere Destin Daniel Cretton al timone di Avengers: The Kang Dynasty, anche se non è ancora stato confermato se Captain Marvel farà la sua comparsa. L’uscita di Dinastia Kang è prevista per il maggio 2025, due anni dopo la data di uscita di The Marvels, prevista per luglio 2023, e segnerebbe il sesto anno di interpretazione del personaggio. A differenza di altri attori del MCU, i termini del contratto della Larson con la Marvel non sono stati resi pubblici. Non è stato reso noto il numero di progetti Marvel in cui è contrattualmente obbligata a comparire.

Al D23 è anche stato presentato un trailer di The Marvels che ha letteralmente elettrizzato i fan, ecco cosa accade.

Monica sta comunicando con Nick Fury mentre lui si trova nello spazio, prima di scambiarsi con Kamala. Carol, ne frattempo è nella stanza da letto di Kamala. Viene mostrata anche la famiglia della giovane supeeroina. In seguito sia Monica sia Carol Danvers provano a cercare Kamala a casa sua, ma in realtà pare essersi persa nello spazio con il gatto Goose dopo l’improvviso scambio con Carol. Ci sono alcuni momenti divertenti, Kamala esclama “Siamo una squadra”, Monica prontamente risponde “No”, Carol rincara la dose, “Non siamo una squadra”. In sottofondo parte una canzone dei Beastie Boys.

A prescindere dal suo futuro nel MCU, la Larson è comunque in procinto di recitare in The Marvels e al D23 Expo è stato mostrato un filmato a porte chiuse in cui appare insieme a Parris e Vellani. Sebbene Parris e Vellani abbiano un ruolo di primo piano nel film, quest’ultimo sarà comunque un sequel di Captain Marvel e approfondirà il percorso personale del personaggio.