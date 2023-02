La Tata ritorna con un film! Le anticipazioni di Fran Drescher ecco tutto quello che sappiamo

La star della serie The Nanny smuove le acque attorno ad un possibile ritorno della tata Fran Fine in forma di film.

Erano gli anni ’90 quando i coniugi Fran Drescher e Peter Marc Jacobson hanno l’idea di creare uno show incentrato sulle vicende di una tata assunta da una famiglia facoltosa per badare ai loro tre figli. La serie sarebbe stata costruita partendo dalle esperienze di Drescher stessa con la sua famiglia e le sue tate.

La Tata andò in onda per CBS dal 1993 al 1999 diventando una delle sitcom di quegli anni più apprezzate ed iconiche e riuscendo a conquistare un Emmy nel 1995 per i migliori costumi. Ma la fan-base di quegli anni non esiste più, e i giovani non hanno idea di chi sia Fran Fine o Maxwell Sheffield. A tal proposito, Drescher sembra avere un piano.

Il trentesimo anniversario di The Nanny

Il 2023 segna trent’anni dalla prima messa in onda di La Tata e il cast originale si riunirà per festeggiarlo. Oltre a questo, Drescher ha rivelato di doversi incontrare con i piani alti per discutere di un possibile ritorno di The Nanny ma stavolta sotto forma di film. Un singolo prodotto, una singola storia, che però riunisca tutti i personaggi che i fan amano. Ecco la dichiarazione di Drescher a Parade:

“Penso che il film sarebbe una combinazione di una storia inedita con il cast originale, che in qualche modo si incastrano fra loro. Difatti, fra un paio di settimane ci incontreremo con il presidente di Sony per il 30esimo anniversario di The Nanny e discuteremo cosa potremmo fare per i fan in questa occasione”.

Formula vincente o fallimentare?

Negli ultimi anni abbiamo assistito a varie forme di “ritorni” degli show più amati degli anni ’90 e 2000. Will & Grace è tornata nel 2017 dopo undici anni di assenza, mentre è del 2021 lo speciale televisivo Friends: The Reunion, in cui rivediamo i personaggi e i luoghi tanto familiari di Friends. Recentissima è That ’90s Show, sequel di That ’70s Show, uscita quest’anno su Netflix.

D’altronde, quale fan che ha visto e rivisto la propria serie preferita non vorrebbe del materiale inedito che lo faccia ridere come la prima volta? Tutti questi esperimenti sono stati un successo in quanto partivano dall’affetto che il pubblico ancora prova verso l’opera madre ed i ricordi ad essa legati.

La Tata potrebbe inoltre usare i fan che ad oggi sono ormai adulti e con famiglia per far conoscere lo show anche ai loro figli. Questo sarebbe un modo ingegnoso per far tornare la serie sulla cresta dell’onda, oltre che ad assicurarsi un buon successo per il film.

Certamente, è ancora tutta speculazione e le sorti di La Tata non sono in mano a Fren Drescher. Oltre alla rete di produzione, il progetto dovrebbe coinvolgere il cast originale e solo allora arrivare in cantiere. Ma con il trend degli ultimi anni siamo fiduciosi che possa succedere.