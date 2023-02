Gli Anelli del Potere: Finrod tornerà in vita | Cosa ci dice il canon di Tolkien

La missione vendicativa di Galadriel, iniziata con la morte del fratello Finrod, potrebbe subire una scioccante sorpresa.

Gli Anelli del Potere ha preso parte della grande storia di Arda di JRR Tolkien e ne ha fatto una serie dalle proporzioni epiche, la più costosa di sempre. Nonostante già dalla prima stagione si sia distaccata più volte dai racconti dello scrittore britannico, è interessante andare a scovare ne Il Silmarillion o nelle altre opere letterarie quello che potrebbe essere il futuro della serie.

L’evento che accende il motore narrativo de Gli Anelli del Potere è la morte del principe degli Elfi Finrod per mano di Sauron durante l’attacco di Morgoth a Valinor. Galadriel (Morfydd Clark) giura vendetta su Sauron e lascia la sua patria per seguirlo nella Terra di Mezzo.

In realtà, nonostante la morte canonica di Finrod avvenga davvero a causa di Sauron, – ma non necessariamente per sua mano – le circostanze sono già state cambiate considerevolmente. Ne Il Silmarillion, Finrod muore aiutando Beren a rubare un Silmaril da Sauron e così consentirgli di sposare Lùthien. Ma la sua storia non finisce alla morte.

La resurrezione di Finrod

Nell’opera mitopoietica di Tolkien, lo spirito di Finrod vaga fino alle Aule di Mandos, dove il Giudice delle Anime decreta il loro destino; per la sua nobiltà d’animo a Finrod viene concessa la reincarnazione, così il principe degli Elfi torna a Valinor, nelle Terre Immortali.

Cosa accadrebbe in Gli Anelli del Potere se gli autori decidessero di inserire questa componente del canone? L’intera ragione per il viaggio di Galadriel verrebbe meno, e lei dovrebbe cercare la sua vera motivazione per combattere Sauron. Infatti, il personaggio di Galadriel è in realtà caratterizzato dalla sua lotta al male, e non al Signore degli Anelli nello specifico

Galadriel subirà un’evoluzione

Ci è stata mostrata un’interpretazione di Galadriel molto terrena, turbata e guidata dalle emozioni più forti e senza quella nota di superiorità rispetto alle materie mortali che invece avevamo visto nella trasposizione cinematografica di Peter Jackson. Ma anche in Gli Anelli del Potere Galadriel non potrà rimanere così com’è a lungo.

La scoperta della reincarnazione di Finrod potrebbe farla ragionare sul sentimento cieco di vendetta che l’ha guidata inizialmente, e farle capire che a muoverla deve essere invece un desiderio di giustizia ed equilibrio. Se fratello e sorella si incontreranno di nuovo, potrebbe essere proprio Finrod ad impartirle questa lezione.

Oltre a Finrod, potremmo vedere Celeborn, marito di Galadriel. Nella prima stagione viene solo nominato e veniamo a sapere che i due sono già sposati; inoltre, sappiamo che Celeborn è ancora vivo. Dunque, Galadriel potrebbe scoprire presto che suo marito è ancora in circolazione. È possibile che Gli Anelli del Potere faccia collidere i personaggi di Finrod e Celeborn in questa storyline del ritorno dalla morte.