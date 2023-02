Gli ultimi film di Mission Impossible saranno incredibili! L’asticella per Tom Cruise si alza sempre di più

La star americana Tom Cruise affronterà delle sfide incredibili per gli ultimi capitolo di Mission Impossible. Lo spettacolo è assicurato!

La saga di Mission Impossible con protagonista la star del cinema Tom Cruise sta per giungere al termine con gli ultimi due capitoli già in produzione e lavorazione. Da quando il franchising è iniziato nel 1996, Mission Impossible ha raggiunto grandissimi risultati sia in termini di incassi che di critica. In effetti, Tom Cruise è sempre stato incredibilmente apprezzato non solo per la sua prestazione attoriale ma anche perché si è sempre messo in gioco in tutti i suoi film.

Mission Impossible – Dead Reckoning Parte 1 e il suo sequel vedranno la luce rispettivamente a luglio 2023 e giungo 2024, pronti a far divertire, intrattenere ed emozionare tutto il pubblico in trepidante attesa di scoprire la fine di questa incredibile epopea cinematografica. Dopo sei film dedicati all’agente segreto Ethan Hunt, anche Cruise vuole andare avanti e chiudere definitivamente un capitolo che lo ha reso incredibilmente celebre e ha messo in mostra le sue capacità di stunt.

Tuttavia, il percorso verso la conclusione della saga di Mission Impossible pare, però, che potrà incontrare alcune difficoltà. Infatti, un altro famosissimo franchise giungerà alla fine nello stesso periodo di Mission Impossibile, lanciando, quindi, per Mission Impossible un’incredibile sfida al botteghino. Proprio il film di Cruise dovrà, pertanto, alzare l’asticella della qualità per proporre un prodotto al là di ogni aspettativa.

La sfida tra due colossal cinematografici

Il diretto competitor di Mission Impossible in uscita quasi in contemporanea con il film di Tom Cruise è Fast and Furious che racconterà la sua fine in due parti. Fast x and Furious 11 sarà rilasciato nel maggio 2023 e il suo sequel nel febbraio 2024. Pertanto la saga con Vin Diesel protagonista arriverà nelle sale pochi mesi prima di Mission Impossible andando in conflitto il kolossal di Tom Cruise.

La chiave, allora, per poter superare la forza visiva e commerciale di Fast and Furious è quella di puntare sulla pericolosità degli eventi raccontati, aumentando le scene più pericolose coinvolgendo stunt man sempre più preparati. La pressione di creare qualcosa di strabiliante è alle stelle ma Tom Cruise e tutto il suo staff sono già al lavoro per stupire ancora una volta il suo pubblico.

La particolarità di Mission Impossible

In tutti i film della saga di Mission Impossible, gli stunt sono stati messi alla prova in alcune delle scene più memorabili del cinema internazionale. Ovviamente è un discorso simile anche per quanto riguarda Fast and Furious ma c’è una differenza che rende Mission Impossible assolutamente unico nel suo genere e di default ancora più eccitante.

Stiamo, infatti, parlando della capacità del suo attore principale, Tom Cruise di cimentarsi in sequenze davvero pericolose come gettarsi da un aereo, saltare da una macchina o quant’altro senza l’utilizzo del computer o di sostituti. Ed è per questo che Mission Impossible risulta ancora adesso intriso di realismo e sensazionalismo agli occhi del pubblico, il quale ha imparato ad amare la saga a distanza di tanti anni dalla sua prima incredibile uscita.