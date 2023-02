The Batman: annunciata la prossima data del capitolo | Prevista una trilogia per l’eroe della DC

Dopo il successo di The Batman con protagonista Robert Pattison è ufficiale ci sarà una vera e propria trilogia come voluto dal regista Matt Reeves.

I supereroi non sono più quelli di una volta. O almeno la narrazione che il cinema fa degli stessi pare essere radicalmente cambiata. Un film come Joker, ad esempio, si allontana dal racconto semplicistico e sensazionale dei personaggi dei fumetti per proporre un progetto più profondo ed inquisitorio nei confronti della psicologia del protagonista. Non a caso proprio l’attore che ha interpretato Joker ha infine vinto la statuetta più ambita del cinema, l’Oscar come migliore attore in segno di un ritrovato apprezzamento della critica nei confronti dei blockbuster.

Anche l’ultimo The Batman altro prodotto cult dell’Universo della D.C punta a far leva sull’aspetto più concettuale ed interiore dell’eroe mentre combina magnificamente fotografia, musiche e scrittura per creare un prodotto in linea con i grandi film d’autore.

Matt Reeve’s, allora, la cui volontà sin da pochi mesi dopo l’uscita del suo Batman è stata quella di creare una trilogia sull’eroe della notte, è al lavoro per un secondo capitolo della saga. La notizia è stata confermata anche dal Ceo della DC James Gunn il quale si dichiara assolutamente entusiasta di poter dar continuità all’arte di Reeve.

Nonostante, quindi, al box office The Batman diretto da Matt Reeves non abbia dato i risultati sperati, James Gunn collaborerà con il regista anche nella serie HBO The Penguins. Quest’ultima stando ad alcune dichiarazioni sarebbe connessa al mondo di The Batman ma completamente divincolata dalle logistiche messe in atto per i prodotti dell’Universo della DC. Entrambi rientrerebbero nella necessità da parte del regista di costruire una sorta di saga crime, più cupa e a sé stante rispetto alle strette logiche di mercato della DC. In virtù di queste considerazioni quale sarà la data di uscita del nuovo Batman?

Il futuro di The Batman

L’intenzione è quella sicuramente di mantenere lo stesso stesso attore e conferire continuità al Batman di Reeves per questa trilogia quindi puntando ancora sull’eclettico e particolare Robert Pattinson. Tuttavia, così come altri film dell’Elseworld della DC la trilogia di Batman non sarà vincolata né cronologicamente, né stilisticamente né tantomeno narrativamente all’universo della casa di produzione americana

Così come il tanto annunciato sequel di Joker, Joker: Folies à deux, anche i successivi lungometraggi dedicati all’eroe notturno vogliono mettere in luce la qualità e un impatto inedito ed originale lontano da forzature di mercato e di produzione. Un approccio innovativo quello del CEO della DC, James Gunn il quale sta cercando di forgiare letteralmente il futuro di Batman insieme a Reeves, in modo da tenere sia la parte commerciale che artistica perfettamente bilanciate.

Quando uscirà il secondo capitolo?

Seppur confermato quindi che il futuro di The Batman non è legato al DC Universe, il film rimane sempre sotto l’attenta ala dei loro studios. A quanto pare il nuovo capitolo del film è previsto nel 2025 presumibilmente in data 3 ottobre. Insomma, i fan dovranno aspettare un po’ prima di rivedere Pattinson in uno dei ruoli più competitivi e delicati mai interpretati fino ad ora. In verità, però c’è la possibilità di scoprire un altro attore nei panni di Batman e non si sta parlando neanche del veterano Ben Affleck.

Nel film della DCU The Brave and The Bold dedicato al figlio di Batman, non è chiaro ancora chi impersonerà il supereroe anche se è certo non sarà nessuno degli attori che lo ha già portato in scena L’intento è quello di far uscire a distanza di un po’ di tempo The Brave and The Bold con The Batman 2 ed è per questo che con molta probabilità il primo avrà luce nel maggio 2026 anche se potrebbe ritardare ulteriormente per evitare la feroce competizione con il nuovo capitolo degli avversari Avengers intitolato Avengers: Secret Wars