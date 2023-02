Dieci giorni tra il bene e il male, su Netflix arriva il thriller turco da cardiopalma

Tra pochissimi giorni approda su Netflix il thriller turco con Nejat Isler, Dieci giorni tra il bene e il male, ecco cosa sappiamo.

Dieci giorni tra il bene e il male è un film turco che vede come protagonista l’attore Nejat Isler, la pellicola è tratta dal romanzo 10 Days of A Good Man dell’autore Mehmet Eroglu, lo stesso ha lavorato insieme al regista Uluç Bayraktar per l’adattamento della sceneggiatura per lo schermo.

Sembra che questo sia soltanto il primo di una trilogia di film che verranno prodotti e che seguiranno l’uscita dei libri, che sono Ten Days of the Good Man, Ten Days of the Bad Man, and Ten Days of the Curious Man, la storia racconta di un investigatore privato di nome Sadik impegnato in un impresa da cardiopalma, infiltrarsi nei meandri della mafia, del traffico di esseri umani e degli omicidi.

La trama del film

Dieci giorni tra il bene e il male ha una durata di 2 ore e 4 minuti, in questo tempo ne succederanno di tutti i colori, dalla sinossi ufficiale scopriamo che: “Un avvocato diventato investigatore privato accetta il caso di una persona scomparsa, portandolo a intraprendere una ricerca imprevista che gli cambierà la vita”. Una persona deve essere innocua, altruista, affidabile, virtuosa, moralmente corretta, ma alla fine a cosa serve essere una brava persona?

Se sei disposto a sporcarti le mani in nome della giustizia dei sei una cattiva persona, piuttosto di una che non ha mai fatto nulla ed è stata ferma a guardare? Questo il punto focale della storia che vedrà una persona comune, Sadik, trasformarsi in un antieroe per cercare di dare una risposta a questa domanda.

In questo percorso in evoluzione, dove il protagonista cambia pelle diverse volte: da buono a cattivo fino ad arrivare ad essere insensibile, le persone che incrocia sul suo cammino andranno incontro alle ripercussioni della sua vita scombussolata e nessuno potrà più essere onesto e innocente come prima. Nella lotta per essere un buon uomo in un mondo soffocato dal male, Sadik farà di tutto per aiutare quattro donne le cui strade si incrociano mentre è sulle tracce del suo caso.

Quando realizza che la linea di demarcazione tra il bene e il male diventa sempre più labile e si trova coinvolto in un difficile caso di sparizione, Sadik si interroga su cosa significhi essere una brava persona, lui stesso lo ammette durante una scena del trailer, “Dopo tutto, anche un brav’uomo può trasformarsi in cattivo nel perseguire la giustizia”.

Il cast di Dieci giorni tra il bene e il male

Nel cast troviamo Nejat İşler, Nur Fettahoğlu, Şenay Gürler, İlayda Alişan, İlayda Akdoğan, Erdal Yıldız, Ata Artman, Esra Ronabar, Barış Falay, Yurdaer Okur, Rıza Kocaoğlu e Kadir Çermik.

Data di uscita

Manca pochissimo all’uscita di Dieci giorni tra il bene e il male, infatti la pellicola è stata programmata per approdare su Netflix il 22 febbraio 2023.