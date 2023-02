Glass Onion: la citazione nascosta a Magnolia rivela la natura di Miles Bron

Glass Onion è un film eccelso anche per le chicche che offre agli spettatori. Questa citazione a Magnolia è più che un omaggio.

Il film del 2022 di Rian Johnson Glass Onion – A Knives Out Story ha segnato il tanto atteso ritorno del detective Benoît Blanc (Daniel Craig) e dei suoi intricati casi da risolvere. In questo secondo capitolo, Blanc si ritrova “imbucato” in una festa privata in un’isola del Mar Egeo e nel conseguente delitto che lì si consuma.

Denso di momenti e significati, Glass Onion ruota attorno al personaggio di Miles Bron (Edward Norton), un miliardario dalle doti indiscutibili ma non chiare. Bron non sembra fare niente in prima persona, quanto più gestire le persone con dei veri talenti e sfruttarle. È quello che accade sia con gli altri invitati alla festa, sia con una delle due vittime, Andi.

Sarà Blanc a rivelare la vera natura di Miles, celata dietro una vita di successi: Miles è un idiota. Il personaggio è un insieme di ignoranza e cattiveria tenuti insieme da un’infinita dose di vanagloria. Ma questa natura subdola ci viene suggerita da Johnson tramite una citazione più che nascosta.

La citazione a Magnolia di Paul Thomas Anderson

Magnolia è un film del 1999 di Paul Thomas Anderson in cui le storie di vari personaggi si intrecciano attorno alla figura di un uomo morente. Uno dei protagonisti è Frank T. J. Mackey (Tom Cruise), un misogino che, mosso dal suo risentimento verso le donne, si crede un dongiovanni provetto e tiene un corso di seduzione per uomini insoddisfatti.

In Glass Onion vediamo una versione giovanile di Miles e della sua cerchia di amici quando ancora non erano diventati “i Disgregatori”. Miles condivide il look con il personaggio di Magnolia interpretato da Tom Cruise: camicia rossa, gilet nero e capelli lunghi. Questa scelta di Johnson è di più di un semplice omaggio.

Cosa significa la citazione a Magnolia?

Nonostante possa essere preso come semplice omaggio, Rian Johnson voleva trasmettere qualcosa nello scelta proprio di quel film e proprio di quel personaggio. Miles Bron è equiparabile a Frank Mackey, un uomo disturbato che tramite le sue azioni apparentemente altruiste diffonde invece egoismo ed astio.

Miles infatti non ci pensa due volte a rubare idee ad altri più intelligenti di lui, a mettere in pericolo milioni di persone per profitto o – spoiler – mentire e uccidere per mantenere il potere. Si crede superiore a chiunque altro e quindi giustificato a sacrificarlo per il proprio benessere.

Glass Onion è uno di quei film che cambia totalmente dopo la prima visione. Non possiamo infatti dimenticare chi saranno le vittime e gli assassini, ma rivederlo ci permette di concentrarci di più sugli indizi e le chicche che Johnson dissemina sapientemente nel corso della narrazione e scoprire, contro ogni aspettativa, che Miles Bron è un grande fan di Magnolia – ma nel modo sbagliato.