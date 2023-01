Glass Onion e il tributo al genere giallo, non tutti hanno notato quel cameo davvero incredibile

Glass Onion ha trasformato Knives Out in una serie cinematografica, restituendo linfa vitale al genere giallo. Il regista Rian Johnson ha voluto omaggiare la tradizione del murder mystery con un cameo in particolare.





Johnson ama i camei

Glass Onion è arrivato a dicembre sulla piattaforma streaming Netflix e da allora ha conquistato i più con la nuova indagine del detective interpretato da Daniel Craig, Benoit Blanc. Questo film ed il suo predecessore hanno rivitalizzato il genere whodunnit, coprendolo nuovamente di appeal.

Rian Johnson è di certo uno dei nomi più grandi attualmente ad Hollywood – specialmente a seguito del suo ruolo alla regia di Star Wars: Gli ultimi Jedi – ed ha a disposizione una rete di conoscenze che sfrutta per riempire i suoi film con imprevedibili cameo.

Knives Out e Glass Onion non fanno la differenza. Fra i due film sono presenti numerosi cameo di personalità anche lontane dallo show business: Joseph Gordon-Levitt (presente in tutti i film di Johnson, sia in ruoli maggiori che cameo), Serena Williams, Yo-Yo Ma o Hugh Grant sono solo alcuni nei nomi presenti nelle pellicole.

Un cameo in particolare però ha un significato più profondo degli altri e, soprattutto, è presente in entrambi i film. Johnson decide infatti di omaggiare la tradizione del genere murder mystery con la presenza di Angela Lansbury, famosa per il suo ruolo di Jessica Fletcher nella serie televisiva La signora in giallo.

Chi è Angela Lansbury e cosa significa per il genere giallo?

Angela Lansbury è conosciuta da tutti. Chi è cresciuto con i nonni, o semplicemente si è ritrovato di tanto in tanto a fare zapping televisivo si sarà sicuramente imbattuto nella decennale serie investigativa La signora in giallo. Molti di noi vi si sono anche affezionati.

La serie televisiva è uno dei prodotti audiovisivi globalmente più famosi quando si tratta del genere giallo. Si pensi che La signora in giallo ha ricevuto ben due Golden Globe (su sei candidature) e per molti anni ha detenuto il record di maggior numero di nomination nelle categorie “Miglior attrice” ai Golden Globe e “Miglior serie drammatica” agli Emmy Awards.

La volontà di Johnson di coinvolgere Angela Lansbury nella serie Knives Out non può quindi che scaldare il cuore. Il suo cameo in Glass Onion è stato il suo ultimo ruolo nel mondo dell’intrattenimento: Lansbury è venuta a mancare l’11 ottobre 2022 all’età di 97 anni.

Angela Lansbury è presente anche nel primo Knives Out?

Il cameo dell’attrice britannica in Glass Onion sfugge solo ai meno attenti. La vediamo in una videochiamata insieme al cestista Kareem Abdul-Jabbar, l’attrice Natasha Lyonne ed il compositore Stephen Sondheim (anch’egli deceduto a poca distanza dalle riprese, il 26 novembre 2021).

Le quattro celebrità sono impegnate in una partita di Among Us con Benoit Blanc stesso, e Lansbury sfoggia il nickname “MSheSolved”, citazione al titolo originale de La signora in giallo, ovvero Murder, She Wrote.

Ciò che invece può essere dimenticato più facilmente è che Angela Lansbury e la serie che l’ha resa immortale sono presenti anche in Knives Out, nella scena in cui la protagonista Marta Cabrera (Ana de Armas) torna a casa e guarda la televisione insieme a sua madre. In TV vediamo trasmessa proprio La signora in giallo.

Con queste piccole cicche Rian Johnson dimostra la sua apprezzabile volontà di esprimere rispetto per ciò che ha fatto la storia del genere giallo e che, senza dubbio, lo ha formato come creativo.