Outer Banks 4 è stata ufficialmente rinnovata da Netflix | Tutto quello che sappiamo

Outer Banks 4 è già stata rinnovata ufficialmente da Netflix ancora prima della première della terza stagione.

L’approdo di Outer Banks 3 su Netflix è davvero alle porte, la data di debutto è stata fissata per il 23 febbraio, quello che ha lasciato i fan piacevolmente stupiti è che la popolare serie mystery ha già avuto il rinnovo ufficiale anche per la quarta stagione.

La conferma è stata data nel corso dell’evento musicale di Huntington Beach, in California, noto come Poguelandia, durante questa giornata dedicata alla serie, proprio il cast, tra cui Chase Stokes (John B.), Madelyn Cline (Sarah), Madison Bailey (Kiara), Jonathan Daviss (Pope), Carlacia Grant (Cleo), Rudy Pankow (JJ), Austin North (Topper) e Drew Starkey (Rafe), ha fatto la sua apparizione sul palco per dare a tutti gli appassionati della serie la lieta novella.

Ovviamente non sono stati dati dettagli riguardo alla quarta stagione, visto che stiamo ancora aspettando la terza, ma proprio di questa i presenti hanno avuto la fortuna di vedere in anteprima i primi nove minuti. i tre co-creatori Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke si sono detti entusiasti del grande affetto che il pubblico di Netflix ha dimostrato alla serie rendendolo un vero successo di ascolti.

Chi ci sarà nel cast

Gli stessi creatori hanno detto, “Vedere Poguelandia prendere vita è stato a dir poco spettacolare. I Pogues si stanno godendo l’avventura della loro vita, ma adesso ci attendono altri colpi di scena man mano che il viaggio continuerà nella quarta stagione di Outer Banks. Grazie a Netflix, al nostro cast e ai fantastici fan che hanno contribuito a realizzare tutto questo”.

Tra i nomi già citati sopra, altri membri del cast faranno parte della terza stagione, tra questi Carlicia Grant nel ruolo di Cleo, Drew Starkey nel ruolo di Rafe Cameron, Austin North nel ruolo di Topper, Elisabetta Mitchell nel ruolo di Carla Limbrey, Caroline Arapoglou nel ruolo di Rose, Cullen Moss nel ruolo del vice Shoupe, E. Roger Mitchell nel ruolo di Heyward, Samantha Soule nel ruolo di Anna Carrera e Gary Weeks nel ruolo di Luke Maybank.

Un successo straordinario per Outer Banks

Fin dal suo debutto avvenuto nell’aprile del 2020 Outer Banks ha riscosso un immediato successo di pubblico e critica conquistando il cuore di milioni di fan che hanno dimostrato il loro forte attaccamento alla show anche durante l’evento Poguelandia in cui è stata data la grande notizia del rinnovo per la quarta stagione.

Ogni debutto di Outer Banks ha sempre trovato posto nella Top 10 di Netflix e solitamente ci è sempre rimasta per diverse settimane, quindi adesso la curiosità per la terza stagione è salita alle stelle e sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 febbraio. Per quanto riguarda la quarta stagione ovviamente non si ha ancora una data di debutto, ma molto probabilmente nei prossimi mesi arriveranno notizie fresche.