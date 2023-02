Outer Banks 3: la nuova stagione sarà un colpo di fortuna per i Pogues. TRAILER

I Pogues prenderanno parte ad una delle cacce al tesoro più redditizie di sempre. Scopriamo a che cosa andranno in contro.

La piattaforma streaming Netflix ha rilasciato un nuovo trailer della terza stagione della serie televisiva Outer Banks. Sembra proprio che i Pogues siano in un mare di guai, come sempre d’altronde. Infatti, la serie tv racconta di un gruppo di amici che finiscono per essere coinvolti in alcune cospirazioni criminali mentre cercano un tesoro nascosto nei pressi delle meravigliose coste e spiagge.

Gli imminenti guai

Come mostra il finale della seconda stagione, i Pogues, dopo aver superato numerose avventure pericolose, riescono a trovare un posto dove fermarsi e riposare in tutta tranquillità. Tuttavia, come si può vedere nel nuovo trailer, per i Pogue la calma dura molto poco, perché finiscono quasi subito nei guai.

Il Don dei Caraibi

Sfortunatamente, questa volta i ragazzi potrebbero fare il passo più lungo delle loro gambe. Infatti, dopo essere rimasti bloccati su un’isola, i Pogues, sul loro cammino per far ritorno a casa, incontreranno Carlos Singh (Andy McQueen), uno spietato Don dei Caraibi che crede che i giovani amici siano la chiave per trovare El Dorado.

El Dorado e i soliti amici

Outer Banks è sempre stata una serie incentrata sulla ricerca del tesoro, ma il viaggio a El Dorado sarà una proposta molto più allettante per i Pogues. Sebbene il nuovo trailer non mostri molto dell’imminente terza stagione, possiamo intravedere tutti i personaggi principali che vengono coinvolti in risse e fuggono per il bene delle loro vite.

Questo significa che la terza stagione di Outer Banks potrebbe segnare il destino di alcuni personaggi importanti delle precedenti stagioni come, ad esempio, Kiara (Madison Bailey), Pope (Jonathan Daviss), JJ (Rudy Pankow), John B (Chase Stokes), Ward (Charles Esten) e Sarah (Madelyn Cline).

Il nuovo trailer della terza stagione fa capire che verranno esplorati più a fondo alcuni affari di famiglia di certi personaggi. Nella seconda stagione, si scopre che i padri di John B e Sarah sono ancora vivi. Entrambi ritorneranno nella nuova stagione e si potrà scoprire come la caccia al tesoro ha segnato la vita dei Pogues e il motivo dietro al quale sono legati alla leggenda di El Dorado.

La data di uscita di Outer Banks 3 e il nuovo trailer

La terza stagione di Outer Banks uscirà sulla piattaforma streaming Netflix il prossimo 23 febbraio. Nel mentre, non perdetevi il nuovo trailer rilasciato poco tempo fa.