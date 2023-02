Il reboot di Harry Potter, ne parla proprio Rupert Grint: “Sono sicuro…”

I fan di Harry Potter non ne hanno mai abbastanza: dopo la conclusione della saga di Animali Fantastici, ora ci si chiede quali siano i prossimi progetti in cantiere.

In più occasioni si è parlato della possibilità di un reboot di Harry Potter, magari adattandolo in una serie televisiva con nuovi personaggi. La saga del maghetto più famoso del mondo conta milioni di fan che, nonostante le ultime delusioni, sperano ancora in nuovi prodotti del franchise.

Come sappiamo, i film di Animali Fantastici non hanno ottenuto il successo sperato: la risposta dei fan è stata piuttosto fredda e le tre pellicole non si sono neanche avvicinate al successo planetario del filone principale della storia.

Parte del fallimento è legato anche alle esternazioni della Rowling, che le hanno fatto perdere una buona fetta di fan. I suoi commenti sono stati considerati controversi e transfobici, oltre che pericolosi per la comunità LGBTQ+. Questo, unito agli ultimi film non proprio brillanti, ha fatto crollare il livello di apprezzamento verso Harry Potter.

Un reboot di Harry Potter sarebbe possibile

Quali sono i prossimi passi per li franchise? La Warner Bros. Discovery non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito, ma vista la popolarità del Wizarding World non sarebbe affatto saggio abbandonare del tutto il progetto. I fan storici sono legatissimi all’universo creato dalla scrittrice inglese e, nonostante tutto, vorrebbero nuove avventure.

La logica vuole che il prossimo film si basi su Harry Potter e la maledizione dell’erede, ma visti i precedenti potrebbe rivelarsi rischioso. Ciò che invece potrebbe funzionare sarebbe un reboot della saga, magari pensato per la televisione e non per il cinema, visto che le piattaforme di streaming sono ormai padrone dell’intrattenimento.

A suggerirlo sono gli stessi attori della storica serie: Daniel Radcliffe e Tom Felton hanno già affermato che potrebbe esserci un reboot, e a loro si aggiunge anche Rupert Grint. L’attore che ha vestito i panni di Ron Weasley ha infatti commentato la possibilità con entusiasmo: “Mi piacerebbe vedere Harry Potter adattato in una serie TV. Penso che funzionerebbe. Sono sicuro, comunque, che ci sarà un remake dei film”.

Una serie TV potrebbe far storcere il naso a qualcuno, ma la verità è che in questo momento funzionerebbe meglio di nuovi film. La serie potrebbe concentrarsi su quei particolari presenti nei libri e assenti nelle pellicole, accontentando i fan più leali del franchise. Non solo: ci sarebbe tutto il tempo di approfondire i rapporti tra i personaggi, conoscendone anche di nuovi.

Il materiale per una serie ci sarebbe: resta solo da capire verso quale direzione vorrà procedere la Warner Bros. Discovery. Visto che gli attori sono i primi a credere nel progetto, è probabile che nei prossimi anni ci saranno buone notizie.