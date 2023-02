Bridgerton 3, l’amata protagonista ha detto addio alla serie | Duro colpo per i fan

La ben nota attrice Phoebe Dynevor ha interpretato Daphne Bridgerton, divenuta poi Duchessa di Hastings, nella prima e nella seconda stagione di questa serie televisiva.

La prima (2020) e la seconda (2022) stagione di Bridgerton hanno riscontrato un’enorme successo sulla piattaforma streaming Netflix, entrando a far parte delle serie televisive più guardate del momento. Il successo della prima stagione è stato talmente incisivo ed immenso che la Netflix aveva dato l’okay per una terza e quarta stagione e per un prequel della serie, il tutto mentre stavano ancora girando la seconda stagione.

La serie tv è basata sui libri di Julia Quinn che narrano un racconto storico in una Londra ambientata nell’epoca della reggenza. La trama è incentrata sulle vite e gli amori della famiglia Bridgerton e delle persone intorno a loro.

La terza stagione senza Phoebe Dynevor

Sfortunatamente, nella terza stagione non vedremo Phoebe Dynevor nei panni di Daphne e questa notizia è stata un duro colpo per i fan della serie. Mentre la Dynevor era al Sundance Film Festival per promuovere il suo ultimo film, ovvero Fair Play, ha rivelato la sua assenza dalla terza stagione.

Quando le è stato chiesto se ci saranno delle novità nella vita di Daphne durante il corso dell’imminente terza stagione di Bridgerton, Phoebe ha risposto: “Purtroppo non nella terza stagione. Probabilmente in futuro. Ma, per quanto riguarda la terza stagione, non vedo l’ora di guardarla come spettatrice.”

La mancanza della Dynevor si sentirà parecchio nella nuova stagione, assieme a quella di Regé-Jean Page, con il quale aveva un ottimo rapporto sul grande schermo, in grado di affascinare gli spettatori. Entrambi hanno reso la serie tv molto famosa e sono stati in grado di deliziare il loro pubblico con la loro interpretazione. Non sarà facile guardare la terza stagione senza Phoebe Dynevor nei panni di Daphne, Duchessa di Hastings.

Il focus della prima e della seconda stagione

La prima stagione si focalizza sulla drammatica storia d’amore tra Daphne Bridgerton e Simon Basset, Duca di Hastings (Regé-Jean Page), mentre la seconda stagione è incentrata sulla vita privata e sentimentale del fratello di Daphne, ovvero Anthony (Jonathan Bailey). Tuttavia, anche se la luce non era puntata sempre e solo su Daphne, la Dynevor è stata in grado di rendere la seconda stagione ancora meglio di quanto ci si aspettasse, grazie al suo carisma.

Perse le speranze

Proprio per questa ragione, i fan della serie e del personaggio, nonché dell’attrice stessa, speravano che anche nella terza stagione si sarebbero deliziati nel vederla sul grande schermo; anche se l’attenzione della trama non era focalizzata su di lei. Purtroppo, però, non sarà questo il caso. Per il momento.

Altri ruoli della Dynevor

La serie tv Bridgerton è stata sviluppata da Chris Van Dusen e prodotta da Shona Rhimes. Phoebe Dynevor è una nota attrice famosa per altre serie tv come Younger, Snatch e Dickensian; mentre, per quanto riguarda i film, la Dynevor ha recitato in Bank of Dave e Fair Play.