You, la serie finirà con la quarta stagione | Ecco perché sarà l’ultima

La prima parte della quarta stagione di You è disponibile ora su Netflix e prepara lo spettatore al finale di serie.

You è tornata da pochi giorni su Netflix con la Parte 1 della quarta stagione, cinque episodi dalla solita durata di circa un’ora. In You 4 troviamo i segni di una progressione della storia e dei personaggi che ci fanno pensare che questa stagione sarà l’ultima e, se così fosse, sarebbe la chiusura perfetta per la serie.

Il protagonista di You, il killer ossessivo Joe Goldberg (Penn Badgley), ha deciso di allontanarsi di evitare l’oggetto della sua ossessione – le donne – e concentrarsi sulla letteratura. Joe diventa Jonathan Moore, un ulteriore tentativo di mutare e lasciarsi indietro la sua vecchia pelle.

You stagione 4: cosa abbiamo visto finora

In You 4, nonostante i suoi buoni propositi, Joe si ritroverà ancora una volta invischiato in un’oscura vicenda di omicidi. Questa volta il protagonista dei crimini non è lui, ma il “killer mangia ricchi”, un omicida che prende come bersagli i membri dell’élite londinese con cui Joe ha avuto a che fare in una festa.

Joe deve quindi mettere a buon uso le sue abilità per scoprire l’identità del killer e proteggere le persone a cui tiene, prima su tutte Kate (Charlotte Ritchie). ll passato di Joe tornerà però a tormentarlo, sia sotto forma delle terribili azioni commesse, sia sotto forma di persone che ne hanno fatto parte: nel trailer vediamo infatti Love Quinn (Victoria Pedretti).

Se la formula usata finora in You viene re-contestualizzata, con Joe che adotta i suoi tipici comportamenti compulsivi ma stavolta per proteggere Kate dal killer mangia ricchi, questo apre la strada per il finale della serie. L’evoluzione del protagonista va infatti contro la struttura base – e l’etica ribaltata – di You.

Perché la quarta stagione potrebbe essere l’ultima

Joe è un personaggio definibile anti-eroe, un membro della società pericoloso e dannoso con il quale però finiamo per empatizzare, specialmente quando viene accostato a figure ancora più oscure di lui. La Stagione 4 si presenta in tutto e per tutto come un percorso di redenzione per lui, arrivato a seguito della sua decisione di evitare altri guai a fine S3.

Se lo show proseguisse, gli spettatori dovrebbero assistere o ad una involuzione di Joe, oppure ad una realizzazione del suddetto percorso ancora più matura. Ma You sarebbe ancora You se Joe diventasse un “paladino della giustizia”? Pertanto la storyline attuale prepara il campo perfettamente ad una chiusura di serie; tutto questo senza tenere conto di eventuali prossimi colpi di scena, che comunque ci aspettiamo ed auguriamo.

Dove e quando vedere You stagione 4?

La prima parte di You 4 è ora disponibile su Netflix, mentre la seconda parte (altri cinque episodi) arriverà a breve, il 9 marzo. In passato Netflix aveva confermato le stagioni successive con ampio anticipo: ad esempio, la quarta stagione fu annunciata ancor prima che la terza debuttasse in streaming.

Questo è un altro indizio per gli appassionati di You che la storia di Joe Goldberg potrebbe giungere al termine a breve.