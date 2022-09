The Batman, dove vedere il film con Robert Pattinson in streaming

The Batman ormai è uscita al cinema da parecchi mesi, ma dove possiamo vederlo in streaming?

Se volete scoprire dove guardare The Batman, potrebbe essere utile chiarire prima di tutto quale film state cercando. Gli spettatori possono confondere altri tre film con The Batman. C’è il film del 1943 della Columbia Pictures, intitolato Batman, l’adattamento cinematografico del 1966 della popolare serie televisiva Batman, intitolato Batman: The Movie, e il primo episodio della prima serie di film di Batman della Warner Bros. del 1989, anch’esso intitolato Batman.

Anche The Batman del 2022 è un film di supereroi basato sul personaggio di Batman della DC Comics, creato da Bob Kane e Bill Finger. Come Batman del 1989, è prodotto dalla Warner Bros. ma questa volta insieme a DC Films, 6th & Idaho e Dylan Clark Productions. The Batman è stato diretto da Matt Reeves, che ha scritto la sceneggiatura con Peter Craig.

Questo apparente reboot del franchise cinematografico vede Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne o Batman, insieme a Paul Dano, Colin Farrell, Zoë Kravitz, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, John Turturro e Jeffrey Wright. In America HBO Max ha fatto approdare il film in streaming il 18 aprile 2022, dopo l’uscita nei cinema del 4 marzo, ma in Italia?

Dove vedere The Batman in streaming in Italia

Nel nostro Paese la questione di fa leggermente più complessa, non abbiamo accesso a HBO Max, a meno che non si opti per una VPN, ma si rende anche necessario conoscere molto bene l’inglese per guardare il film in lingua originale. Se invece si sta cercando una soluzione alternativa The Batman è quindi disponibile per l’acquisto e il noleggio in Home Premiere Digitale su:

Apple TV (Noleggio € 4.99; Acquisto UHD € 13.99)

Prime Video (Noleggio UHD € 4.99; Acquisto UHD € 13.99) – per iscrivervi al servizio di streaming Prime Video, sfruttando anche i 30 giorni di prova, potete utilizzare questo link.

TIMVISION (Noleggio UHD € 3.99)

Chili (Noleggio € 4.99; Acquisto UHD € 13.99)

Rakuten TV (Noleggio € 4.99; Acquisto UHD € 14.99)

Microsoft Film & TV (Noleggio UHD € 4.99; Acquisto UHD € 13.99)

Sky Primafila/NOW – acquistate NOW Smart Stick con i primi 3 mesi a scelta fra Cinema oppure Entertainment su Amazon

Il successo di The Batman potrebbe portare a sequel e spin-off

The Batman ha incassato al botteghino 770 milioni di dollari in tutto il mondo, a fronte di un budget di 200 milioni, questi numeri lo rendono il quinto film di maggior incasso del 2022.

Quando ha debuttato su HBO Max il 18 aprile 2022, l’audience della prima settimana nelle famiglie statunitensi con Smart TV è stata di oltre 4 milioni, superando di gran lunga l’audience della prima settimana di altri film popolari di HBO Max e Warner Bros. come Dune, Matrix Resurrections, Suicide Squad e Wonder Woman 1984. L’audience della prima settimana di The Batman è la seconda migliore per un film in sala su HBO Max dopo quella di Mortal Kombat di New Line.

The Batman è destinato a lanciare un universo condiviso di Batman, con due serie televisive spin-off in fase di sviluppo e due sequel cinematografici previsti. HBO Max sarà anche la casa dei due prossimi spin-off: uno ruota attorno al Pinguino di Colin Farrell, mentre l’altro si è evoluto in una serie incentrata su Arkham. Anche i film saranno probabilmente disponibili su HBO Max, ma inizialmente potrebbero essere distribuiti solo nelle sale cinematografiche.

In che modo The Batman è diverso dagli altri film?

In The Batman, un assassino prende di mira l’élite di Gotham City, mandando il cavaliere oscuro a indagare sulla malavita. Bruce Wayne, nei panni di Batman, incontra personaggi come Carmine Falcone, Selina Kyle, il Pinguino e l’Enigmista. In questo adattamento, Batman deve smascherare il colpevole, stringere nuove relazioni e fare giustizia per salvare Gotham City.

La storia di Batman funge anche da reboot del franchise cinematografico di Batman della Warner Bros. Sebbene alcuni personaggi (Selina Kyle, il Pinguino, l’Enigmista e lo stesso Batman) siano già apparsi nei precedenti adattamenti, il film del 2022 è più ricco di quanto la maggior parte degli spettatori possa pensare e rappresenta una svolta rispetto alle precedenti incarnazioni di Batman.

“Non credo che si possa fare a meno di ispirarsi a loro”, ha detto Pattinson, riferendosi agli adattamenti passati e al materiale originale dei fumetti. “Mi è piaciuto molto osservare l’evoluzione del personaggio perché è cambiato nel tempo, andando avanti e indietro”.

Kravitz ha anche detto di essersi ispirata alle donne che hanno interpretato Catwoman prima di lei, “Sono state tutte così meravigliosamente forti e sexy e libere e selvagge e pericolose… Vuoi trovare il modo di renderlo tuo, ma è grazie a loro che amiamo questi personaggi e vogliamo interpretarli”.

Se volete saperne di più ecco la nostra recensione, The Batman: Robert Pattinson notevole, ma non la sceneggiatura