Glass Onion, il trailer rivela il ritorno di Benoit Blanc in un mistero pieno di enigmi

Il mondo sta per dare una prima occhiata all’attesissimo sequel di Rian Johnson Glass Onion: A Knives Out Mystery.

Il film farà il suo debutto nell’ambito di un ricco programma di eventi al Toronto International Film Festival, ma chi non potrà essere presente potrà comunque dare un’occhiata al film in uscita. Dopo mesi di preparativi, Netflix ha rilasciato il primo trailer del film, che segna ufficialmente il ritorno di Daniel Craig nei panni del detective con lo stile del sud Benoit Blanc.

Dopo il grande successo del primo giallo di Johnson, Knives Out, il seguito si discosta dal suo predecessore per concentrarsi su Blanc, che si reca sull’isola privata mediterranea del miliardario tecnologico Miles Bron (Edward Norton) per “scrostare gli strati di intrighi” in un nuovo mistero.

Dopo una festa che coinvolge gli amici di Bron si conclude con la morte di qualcuno, Blanc deve mettere ancora una volta alla prova le sue abilità di detective per trovare il colpevole tra un nuovo e variopinto cast di personaggi che comprende, tra gli altri, una star di YouTube, una fashionista e un candidato al Senato.

Il nuovo trailer mostra il detective Benoit Blanc su una lussuosa isola popolata dagli eccentrici personaggi interpretati dal cast stellare del film. Una serie di inquadrature mostrano vari enigmi accompagnati dalla narrazione di Blanc, secondo cui qualsiasi mistero si stia svolgendo su quest’isola non è necessariamente un rischio per tutte le persone coinvolte. Un’inquadratura sinistra di una pistola elegante sottolinea il motivo della presenza di Blanc. Omicidio, ovviamente.

Johnson ha messo insieme un altro ensemble di star intorno a Craig con Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson, Ethan Hawke e Dave Bautista che partecipano a questa festa. Il regista ha anche scritto il film ed è stato affiancato come produttore dal suo frequente partner di produzione Ram Bergman.

La speranza è che Johnson riesca a fare centro due volte con il sequel del film. L’originale Knives Out ha sovvertito le aspettative con il suo mistero e e il dibattito pubblico incentrato sulla protagonista Marta (Ana de Armas), creando un aggiornamento moderno del classico giallo. Glass Onion sembra adottare pienamente il tradizionale approccio al giallo con il suo detective gentiluomo, in quanto è fatto per reggersi da solo, con l’unico elemento di connessione che è Blanc.

È stato riferito in precedenza che questo sarà il primo dei due film per i quali Netflix ha concluso un accordo incentrato sul detective e, con Blanc che si cala pienamente nel suo ruolo di risposta del franchise a Hercule Poirot di Agatha Christie in questa puntata, resta da vedere come Johnson continuerà a spiazzare il pubblico.

Glass Onion sarà presentato in anteprima al TIFF, che si terrà dall’8 al 18 settembre, prima di arrivare su Netflix giusto in tempo per le feste, il 23 dicembre.