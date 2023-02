Ted Lasso 3: un nuovo trailer, data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo

Lo show comico più amato degli ultimi anni sta per tornare in Premier League con la terza stagione: ecco il trailer ufficiale.

Ted Lasso è tornato in campo, e con lui tutta l’AFC Richmond. Lo show creato da Jason Sudeikis, Brendan Hunt, Joe Kelly e Bill Lawrence è pronto con una terza stagione piena di comicità, sport e una spolverata di serietà e sta per approdare su AppleTV+. L’annuncio viene direttamente da Apple TV, che ha rilasciato il trailer ufficiale con tanto di data e immagini su cui fare speculazione.

La seconda stagione si era conclusa infatti con dell’agrodolce: se da una parte c’è stata la promozione in Premier League, dall’altra Ted aveva mostrato i sintomi della forte pressione che si sentiva addosso, e Nate Shelley si era allontanato dal club per dei risentimenti verso il nostro protagonista.

Cosa vediamo nel trailer?

Il trailer è senza dialogo alcuno, ed è invece arricchito dalla canzone dei Rolling Stones, You Can’t Always Get What You Want. Il montaggio segue il ritmo musicale e ci mostra alcuni punti che di certo saranno turning-point importanti in questi nuovi episodi. Ted Lasso deve gestire ora una situazione ancora più grande rispetto alla scorsa stagione – in questo caso stagione televisiva ma anche sportiva. In alcune immagini vediamo infatti l’effetto dell’ansia e del panico su di lui.

Altro punto conflittuale sarà la rivalità con Nate, ora allenatore del West Ham United, altra squadra londinese acquistata nella seconda stagione da Rupert, l’ex marito del presidente della Richmond, Rebecca Welton. La rivalità è quindi triplice: fra Ted e Nate, fra Rebecca e Rupert ed infine fra i due team di Londra. Non mancano scene in pieno gusto Ted Lasso, come Ted che si presenta allo stadio e di fronte a Nate nei colori del West Ham.

La canzone ci fa pensare che le cose non andranno esattamente come vorrebbero i nostri protagonisti, ma siamo certi che Ted troverà comunque un modo per far funzionare il tutto.

Quando vedremo Ted Lasso 3?

La terza stagione di Ted Lasso è in uscita il 15 marzo su AppleTV+. Si tratta di 12 nuovi episodi, come la seconda stagione quindi, con cadenza settimanale. Non potremo fare binge neanche stavolta, ma in compenso ci godremo lo spettacolo per più di due mesi.

Nel cast ritroviamo tutti i volti a cui ci siamo affezionati in questi anni. Jason Sudeikis è Ted Lasso, ruolo per il quale finora ha vinto due Emmy, un Golden Globe e due SAGA; accanto a lui i coach Beard (Brendan Hunt) e Roy Kent (Brett Goldstein); sopra invece c’è il CEO Rebecca Welton (Hannah Waddingham, anche lei vincitrice Emmy per il ruolo). Ad ostacolarli ritroviamo Anthony Head come Rupert Mannion e Nick Mohammed come Nate Shelley.

Oltre ai premi per gli attori, Ted Lasso ha infranto vari record ed ha collezionato oltre trenta trofei fra Emmy, Golden Globe, SAGA, Critics’ Choice e altre cerimonie di premiazione, il tutto su un totale di ben 127 candidature. La sua prima stagione detiene il record di serie debuttante con più candidature agli Emmy, collezionandone ben 20.