The Last of Us, è uscito il trailer dell’episodio 8 | Arriva una nuova minaccia

È uscito il trailer dell’ottavo episodio di The Last of Us e Ellie si scontra con un nuovo losco gruppo di sopravvissuti, tra loro un personaggio ‘particolare’.

(*Attenzione: l’articolo contiene spoiler per The Last of Us episodio7 *)

In seguito all’attacco quasi fatale subito in Colorado, Joel ed Ellie stanno tentando di rimettersi in sesto e da qui riprendiamo nel trailer dell’episodio 8 di The Last of Us. Nell’ultimo appena visto abbiamo fatto un salto indietro nel tempo per scoprire le origini di Ellie, il suo legame con Riley e il fatidico momento del morso che ha cambiato la sua vita drasticamente. Alla fine dell’episodio siamo tornati nel presente, con Joel ancora messo male e la giovane che cerca qualche metodo per farlo sopravvivere.

Nel nuovo video troviamo un Joel ancora provato, mentre Ellie fa del suo meglio per sopravvivere dopo lo sfortunato incontro con un gruppo di sopravvissuti per niente rassicuranti, tra questi compare l’attore Troy Baker nientemeno che dall’attore originale che ha doppiato Joel nel gioco.

Cosa scopriamo dal trailer dell’episodio 8

Dal video capiamo subito che l’azione riprenderà da dove si è chiusa nell’episodio 7, Ellie ha trovato un modo per provare a salvare la vita a Joel anche se non riusciamo a capire quanto tempo sia passato da quando è stato brutalmente accoltellato. Possiamo supporre che sia ancora inverno per via dei paesaggi innevati.

Inizialmente non era stato riferito quale sarebbe stato il ruolo che avrebbe interpretato Troy Baker, dopo aver ‘perso’ quello di Joel in lingua originale, si sapeva solo che sarebbe rientrato nel cast, con questo nuovo video possiamo dargli una collocazione precisa, si tratta di James, componente di un gruppo di cannibali responsabili del quasi fallimento di Elli nel tentativo di salvare Joel. Inoltre scopriamo che i personaggi vengono maggiormente approfonditi, come nel caso di David, il leader del gruppo che cerca di convincere la giovane e perseguire la loro causa.

Adesso che abbiamo la conferma dell’atteso arrivo di Baker nel prossimo episodio, la domanda è quando vedremo anche il personaggio originale che ha doppiato Ellie, Ashley Johnson, nel ruolo di Anna ovvero la madre della giovane, anche se non è stato rivelato quando verrà presentata nella serie, potrebbe capitare da un momento all’altro.

Però considerando che nel prossimo episodio faremo la conoscenza di un nuovo gruppo di pericolosi sopravvissuti, che comprendono anche Troy Baker e in quello appena passato abbiamo fatto un excursus nel passato di Ellie e il suo rapporto con Riley, potrebbe essere saggio conservare la Johnson più avanti nella narrazione di The Last of Us.