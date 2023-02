The Mandalorian 4, la sceneggiatura è già stata scritta | Tutto quello che sappiamo

The Mandalorian torna su Disney+ il 1 marzo con nuove sfide per Mando e Grogu, separati alla fine dell’ultima stagione.

Con la terza stagione di The Mandalorian ormai dietro l’angolo sono giunti dei commenti da parte del creatore e produttore esecutivo dello show, Jon Favreau. Questi riguardano la fase di pre-produzione della quarta stagione che a quanto pare è già stata scritta da lui e Dave Filoni.

Favreau ha condiviso le motivazioni che gli impongono di pianificare con largo anticipo la trama e lo svolgimento generale delle stagioni di The Mandalorian. Riguarda le interconnessioni che ci sono fra questo show e gli altri dello Star Wars Universe, come i due imminenti Ahsoka e Skeleton Crew. Ecco le parole del produttore:

“La Stagione 4? L’ho già scritta, sì. Dobbiamo sapere dove raccontare una storia completamente sviluppata. Quindi, io e Dave Filoni l’abbiamo pianificata. E poi puoi scrivere i singoli episodi con più calma. Scrivevo durante la post-produzione, perché il tutto deve sembrare un’unica grande storia continuativa”.

La terza stagione di The Mandalorian

Ma mentre Favreau e il suo team portano le parole scritte in vita – e presumibilmente scrive un’altra stagione – cosa sappiamo della terza stagione di The Mandalorian? La seconda si chiude con il saluto fra Mando e Grogu quando quest’ultimo viene preso da Luke Skywalker per addestrarlo nelle vie della Forza.

Nel salutarlo, Mando si rimuove l’elmo, contravvenendo quindi ad una regola ferrea dei Mandaloriani. Nella terza stagione si recherà sul pianeta patria dei Mandaloriani per fare ammenda e mantenere il titolo nonostante lo sgarro. Il trailer ci mostra altri Mandaloriani ma anche Mando e Grogu in compagnia. Il “baby Yoda” sembra ormai in controllo dei suoi poteri, lasciandoci ipotizzare che sia passato del tempo e che il suo addestramento con Luke abbia portato i frutti sperati.

Pedro Pascal torna nei panni di Mando

Pedro Pascal nell’ultimo periodo è on fire per quanto riguarda i prodotti televisivi. Oltre a interpretare Mando infatti, Pascal è anche Joel Miller nella serie attualmente in corso di The Last Of Us, adattamento dell’omonimo videogioco. Pascal veste sì i panni di Mando, ma quando il gioco si fa duro, l’armatura la vestono invece gli stuntman Brendan Wayne e Lateef Crowder.

Altri personaggi che ricorreranno nella terza stagione sono Greef Karga (Carl Weathers), Moff Gideon (Giancarlo Esposito) e l’Armaiola (Emily Swallow). Quest’ultima avrà sicuramente un ruolo cruciale nella storyline legata a Mando e al suo titolo di Mandaloriano, mentre Gideon dovrà fare i conti con la sconfitta subita nella seconda stagione.

The Mandalorian 3 sarà disponibile a partire dal 1 marzo in streaming su Disney+. Chiaramente non ci sono ancora informazioni sulla quarta stagione oltre alle parole di Favreau, ma nel 2023 ci aspettiamo di vedere i tanto attesi Skeleton Crew e Ahsoka.