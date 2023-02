The Mandalorian 3: un featurette ci mostra le prime immagini

Meno di un mese al 1° marzo, data fissata per la premiere della terza stagione di The Mandalorian, serie prodotta da Lucasfilm e distribuita in streaming su Disney+ che segue le vicende del cacciatore di taglie Din Djarin.

Oltre al trailer, uno splendido featurette per The Mandalorian 3

Lucasfilm ha rilasciato non solo il trailer della terza stagione di The Mandalorian, serie creata da Jon Favreau che debutterà il 1° marzo, ma anche un featurette che ci mostra varie scene dal dietro le quinte ed interviste fatte ai produttori e attori durante lo Star Wars Day dell’anno passato.

Queste immagini mostrano quanto amore per il brand di Star Wars ci sia dietro la produzione; Favreau dice: “Onestamente, ero solo felice di poter fare Star Wars”. L’importanza leggendaria che questa serie ha avuto su milioni di fan hanno unito la community come una famiglia.

Il video ripercorre – in breve – anche il ripido successo che la serie ha avuto fin dal suo lancio nel 2019. Grogu, anche conosciuto come Baby Yoda, ha conquistato il cuore del pubblico ed è diventato in poco tempo un fenomeno virale. Ma come continueranno le avventure di Mando e Grogu nella terza stagione?

Il duo tornerà insieme nella terza stagione

Din Djarin, o Mando, (Pedro Pascal) e Grogu si erano separati al termine della stagione 2 di The Mandalorian. L’incontro con il Jedi leggendario Luke Skywalker – evento che ha fatto impazzire i fan, come vediamo nel featurette stesso – ha diviso il duo. Grogu è rimasto con Luke per essere allenato nelle vie della Forza.

Le immagini del trailer ci mostrano però che Din ed il Bambino si sono riuniti stabilmente dopo gli eventi di The Book of Boba Fett, con Grogu ormai nel controllo dei suoi poteri. Vedremo cosa è successo durante il suo allenamento? E questo vuol forse dire che ora Grogu ha raggiunto la maturità nell’uso della Forza?

Din ed il titolo di Mandaloriano

La voice-over del trailer ci dice come Din abbia perso il titolo di Mandaloriano per essersi rimosso l’elmo al momento del suo addio a Grogu. Questo significa che la missione del protagonista nella nuova stagione potrebbe riguardare proprio la riconquista del titolo che ha portato per tutta la vita, da quando fu salvato dai Mandaloriani in giovane età.

Inoltre, Mando è ritratto con la Spada Oscura sottratta a Moff Gideon (Giancarlo Esposito) nella seconda stagione. La spada laser nera potrebbe essere un catalizzatore di nuove sfide e pericoli per il cacciatore di taglie nell’imminente terza stagione.

Star Wars si è arricchito di numerosi prodotti negli ultimi anni e non sembra intenzionato a fermarsi. Oltre alla terza stagione di The Mandalorian, storia che abbiamo visto intrecciarsi con The Book of Boba Fett, sono in arrivo Ahsoka, Skeleton Crew e The Acolyte, tutti pronti ad approfondire vari aspetti dell’immensa storia di Star Wars.