The Last of Us, uscito il trailer dell’episodio 7 | Arriva Riley nella storia di Ellie

Nel trailer Ellie e Joel si riprendono dopo il viaggio alla Colorado University dove hanno rischiato la vita e assistiamo all’arrivo di Riley.

(Attenzione: SPOILER per The Last of Us episodio 6 *)

Nel trailer dell’episodio 7 di The Last of Us i due protagonisti incontrano uno nuovo personaggio tra i favoriti dagli appassionati del videogioco. Pedro Pascal e Bella Ramsey guidano l’adattamento della HBO del famoso e molto amato videogioco omonimo interpretando Joel e Ellie e affrontando una buona dose si minacce durante il viaggio che li sta portando attraverso il Paese. Il più grande pericolo dovrebbero essere i Clickers, ma abbiamo avuto modo di riscontrare che gli umani sopravvissuti possono essere altrettanto insidioso.

Nell’episodio 6 finalmente abbiamo incontrato dei sopravvissuti pacifici e tra questi si è adattato a vivere anche il fratello di Joel, Tommy, interpretato da Gabriel Luna. Dopo anni di ricerca finalmente i due si riabbracciano, un momento molto bello, sebbene anche questo abbia comportato alcune controversie.

Il finale dell’episodio ha lasciato tutti con il fiato sospeso, dopo l’agguato alla Colorado University dove Joel è stato colpito da un pugnale allo stomaco, Ellie dovrà fare i conti con il doversi arrangiare senza di lui per trovare una soluzione, siamo tutti abbastanza scioccati, in nostro soccorso arriva quindi il trailer del prossimo episodio.

Il trailer dell’episodio 7 di The Last of Us

Il video spiega come Ellie sarà costretta a intervenire per proteggere entrambi dalle minacce incombenti dopo il feroce accoltellamento, ma questa non è l’unica sorpresa, vediamo anche per la prima volta apparire un personaggio emblematico dei videogiochi Riley, interpretata da Storm Reid.

Come promesso dagli showrunner Neil Druckmann e Craig Mazin, la serie tv The Last of Us è rimasta molto fedele al videogioco con leggere deviazioni, mostrando anche la prima grande sconfitta per il duo, nonostante il momento di gioia per l’incontro tra Joel e il fratello (quasi dato per morto) Tommy e la scoperta di liete novelle, la puntata si chiude con una terribile botta d’arresto per la vita di Joel.

Diversamente dal gioco, l’uomo viene accoltellato da un gruppo di banditi mentre i due si trovano alla Colorado University dove dovrebbero trovarsi le Luci, anziché cadere su un pezzo di ferro, lasciandolo mortalmente ferito.

Il trailer mostra come la serie si allontanerà dalla storia del recupero di Joel per approfondire il passato di Ellie, come nel caso del contenuto scaricabile del gioco, The Last of Us: Left Behind. Questo raccontava gli sforzi della giovane per trovare le medicine necessarie a far guarire Joel, ma anche la relazione con Riley avvenuta nelle tre settimane prima l’inizio del gioco.

Chi è Riley e perché è così importante

Il personaggio di Riley è apparso da subito molto importante dal trailer, indicando come potrebbe diventare un elemento chiave della storia, come finora lo è stato Tommy per Joel. Questo perché per adesso gran parte della vita di Ellie è stata tenuta segreta, quindi sarà molto interessante scoprire il suo pregresso, se nella serie verrà raccontata quella prima volta in cui è stata morsa da un infetto per poi scoprire di essere immune dal contagio.

Per avere risposta alla domanda sul passato di Ellie possiamo solo aspettare la settimana prossima con l’episodio 7 di The Last of Us.