“I Leoni di Sicilia” arriva la serie: data di uscita, prima foto, trama, cast, svelati tutti i retroscena

Il best seller di Stefania Auci “I Leoni di Sicilia” arriva sul piccolo schermo mettendo in scena la Sicilia dell’800. Ecco qui alcuni retroscena sulla serie tatta dall’amatissimo libro.

Arriva la trasposizione seriale del celebre libro di Stefania Auci chiamato I Leoni di Sicilia pubblicato nel 2019 ed edito da Editrice Nord. Il libro diventato un vero e proprio best seller apprezzatissimo non solo dai siciliani ma in tutta Italia racconta la storia della famiglia di origine calabrese Florio nella Palermo dell’800. L’arco narrativo comprende i primi dell’800 fino all’Unità d’Italia mentre narra le vicende dei Florio divenuta una famiglia molto influente in un periodo d’oro per la Sicilia, in diversi ambiti come quello della produzione di armamenti, del vino, della conservazione del pesce e della ceramica.

“I Leoni di Sicilia” promette di spiegare e mettere nero su bianco non solo la storia dei Florio ma anche di rendere noto uno spaccato di passato siciliano e dell’Italia intera. A questo punto ci si chiede come sarà la versione sul piccolo schermo anche se dando un’occhiata al cast e alla produzione sembra che I Leoni di Sicilia – La serie potrà dimostrarsi sicuramente come un prodotto di qualità.

Proprio la scrittrice trapanese Stefania Auci aveva annunciato il 6 luglio con un post di Facebook che la trasposizione seriale de I Leoni di Sicilia era in lavorazione. La gioia di chi ha apprezzato il libro è incontenibile poiché ci sarà l’occasione di mettere in scena concretamente quelle lunghe descrizioni dei luoghi, degli odori e della vita siciliana tanto approfonditi nel libro della Auci.

Il cast e le parole del protagonista

La serie tratta dal libro I leoni di Sicilia è diretta dal grande regista Paolo Genovese ed il cast si preannuncia essere davvero stellare. Gli attori, infatti, sono in prevalenza siciliani e ci saranno interpreti del calibro di Miriam Leone, Michele Riondino, Eduardo Scarpetta, Paolo Briguglia, Ester Pantano, Adele Cammarata e Vinicio Marchioni. Quest’ultimo a fine dicembre del 2022 aveva annunciato tramite i suoi social la fine delle riprese mostrando alcuni indizi proprio sul suo personaggio Paolo Floro, protagonista della storia.

“‘Il terremoto è un sibilo che nasce dal mare, s’incunea nella notte. Gonfia, cresce, si trasforma in un rombo che lacera il silenzio’. Il mio Paolo Florio sta tutto nell’incipit del romanzo. Un onore aver dato vita a quest’uomo rude e visionario, che a tratti ho insopportabilmente odiato per farlo, sperando di aver reso il servizio migliore a chi ha scritto questa saga così tanto amata, a chi l’ha letta creandosi un immaginario personale e a questo personaggio semi dimenticato dalla Storia. Con poco fare tanto è un altro insegnamento che mi porto dentro“. Con queste parole Marchini ha descritto il ruolo del suo complicato personaggio.

Produzione e data di uscita della serie

La produzione è targata Francesco e Federico Scardamaglia per la Compagnia Leone Cinematografica e Raffaella Leone e Marco Belardi per la Lotus Productioned è noto che la serie sarà distribuita sulla piattaforma streaming Disney+. Non si conosce tuttavia ancora l’ufficiale data di uscita de I Leoni di Sicilia anche se la fine delle riprese annunciata sul web ha messo in trepidante eccitazione chi aspetta con ansia la versione seriale del libro della Auci. La storia è, d’altronde, davvero molto profonda e ricca di sfumature interessanti.

Una famiglia, quella dei Florio , viene messa sotto la lente d’ingrandimento così come l’ambizione di un uomo Poalo Florio, partita dal nulla ma con la voglia di trovare un suo posto in una realtà complessa. Dalla fabbrica di spezie, al commercio del vino e dello zolfo, per i Florio sembra non ci sia nulla che possa arrestare la loro ascesa sebbene i problemi personali sono dietro l’angolo soprattutto con l’arrivo di Giulia per Vincenzo che a detta della sua interprete Miriam Leone è “una donna forte e intelligente, in contrasto con le rigide regole della società del tempo”.