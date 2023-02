The Last of Us: riunione di famiglia e un finale spaventoso | Recensione episodio 6

Finalmente Joel ed Ellie sono riusciti ad arrivare in Wyoming e ad incontrare il fratello Tommy e la sua comunità.

I nostri protagonisti sono finalmente giunti in Wyoming ma, sulle rive di un fiume, uno squadrone a cavallo interrompe il loro viaggio. La donna del gruppo, Maria (Rutina Wesley), decide di accompagnare i nostri eroi nella sua comunità solamente quando ha scoperto che l’uomo si chiama Joel.

Infatti, non appena Ellie e Joel entrano in questa comunità agiata e senza infetti che minacciano la loro incolumità, l’uomo riconosce immediatamente suo fratello Tommy. Dopo i primi convenevoli, Tommy provvede a sfamare e far riposare i viaggiatori. Durante un colloquio tra fratelli, però, Tommy scopre che Ellie è stata infettata ma è immune e Joel gli chiede di occuparsi di lei.

La ragazza, scoprendo che Joel la vuole abbandonare, si arrabbia e i due litigano. Tuttavia, alla mattina i nostri protagonisti decidono di non separarsi perché la loro precedente lite ha messo in chiaro che uno è affezionato all’altra. Così, i nostri protagonisti si mettono in viaggio il Colorado, dove dovrebbero esserci le Luci.

L’università del Colorado riserva brutte sorprese

Dopo svariati giorni di viaggio a cavallo, Joel ed Ellie arrivano nello stato del Colorado, presso l’università dove si dovrebbero trovare le Luci o alcune informazioni su di loro. Tuttavia, i nostri protagonisti vedono diverse scimmie sparse per il campus e dei briganti in allerta e pericolosi, così decidono di uscire dal retro per evitarli.

Mentre il nostro duo sta per scappare, uno dei banditi attacca Joel ma lui riesce a difendersi. Tuttavia, però, il nemico è riuscito a infliggere al nostro eroe una grave ferita all’addome. Ellie se ne accorge ma non può soccorrerlo subito perché gli altri malviventi stavano per attaccarli e così si vede costretta a far montare a cavallo Joel e a fuggire. Poco dopo, però, Joel cade da cavallo esanime, a causa dell’emorragia, ed Ellie rimane da sola, senza sapere che cosa fare.

Serie tv e videogioco a confronto

Nel videogioco, il luogo dove si trova Tommy è sì ben fornito da molti punti di vista ma non è così grande e ben organizzato come si vede nella serie. Qui il luogo può riportare alla memoria le comunità create dopo che gli zombie hanno invaso il globo in The Walking Dead. Inoltre, nel gioco Ellie scopre l’esistenza di Sarah grazie ad una foto, mentre nella serie legge il nome della figlia di Joel e Maria le spiega chi era.

Un’altra differenza è il modus operandi di come Joel si procura la ferita: nel videogioco viene scagliato da un brigante da una sorta di ballatoio, dentro l’università, e cade a terra finendo per infilzarsi l’addome con un paletto di ferro simile a quelli che si trovano ne cemento armato. Invece nella serie il nemico lo trafigge con un pezzo di legno scheggiato, sempre nell’addome. Forse la caduta mostrata nel gioco sarebbe stata fatale e poco realista da riproporre, ma comunque è stata una buona sostituzione.

L’evoluzione del rapporto tra Joel ed Ellie

In questo episodio è palese come il rapporto tra i nostri due protagonisti sia diventato più profondo. La loro fiducia reciproca sta crescendo sempre di più, come si può notare quando, durante i turni di guardia notturni, Joel si addormenta, Ellie prende il suo posto e, al mattino, lui lo scopre ed è sì arrabbiato, ma non più di tanto. Inoltre, la ragazza si è affezionata a Joel, perché quando scopre che anche lui la vuole abbandonare al fratello, lei ci rimane male e si infuria.

Dall’altro lato abbiamo Joel, traumatizzato per la morte di sua figlia, rivede in Ellie Sarah e teme di non essere in grado di proteggerla. Per questa ragione, l’uomo aveva deciso di lasciare la ragazza a suo fratello, cosicché c’erano più possibilità di salvezza per lei. Ma, alla fine, sia Joel che Ellie si rendono conto di quanto l’uno abbia bisogno dell’altra e partono insieme. Nel prossimo episodio vedremo come Ellie se la caverà senza Joel.