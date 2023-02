Outer Banks 4, dopo il rinnovo ufficiale ecco tutto quello che sappiamo, data di uscita, trama, trailer

Ancor prima del debutto della terza stagione, Outer Banks viene rinnovata da Netflix. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Tutti i fan di Outer Banks aspettavano (e aspettano ancora) il 23 febbraio per il rilascio della terza stagione della serie, dieci nuovi episodi per andare ancora più a fondo nelle avventure dei Pogues. Prima di quella data è arrivata però una notizia inaspettata ma altrettanto appagante.

Pochi giorni fa Netflix, distributore di Outer Banks, ha rinnovato la serie per una quarta stagione, dimostrando la sua fiducia nel progetto e nei risultati ottenuti fino ad ora. Un rinnovo antecedente al debutto è infatti una prova del successo di Outer Banks e può fungere da stimolo per continuare a seguirla.

Outer Banks e il punto della situazione

La serie creata da Josh Pate, Jonas Pate e Shannon Burke è un dramma adolescenziale avventuroso e con tinte di thriller, dove dei gruppi di ragazzi si impegneranno in una pericolosa caccia ad un tesoro legato al padre del protagonista. I due gruppi, i “Pogues” e i “Kooks”, sono divisi principalmente dalla loro estrazione sociale.

Questa ricerca del tesoro li ha portati ad affrontare situazioni estreme e pericoli mortali, fra nemici e uragani, ma anche a rafforzare i loro rapporti e a capire i veri valori (con le buone o con le cattive) dell’amicizia e dell’amore.

Il cast di Outer Banks

A guidare il cast ci sono Chase Stokes e Madelyn Cline nei ruoli rispettivamente di John Booker Routledge e Sarah Cameron. John B. è il leader dei Pogues e figlio del cacciatore di tesori scomparso nella ricerca della Royal Merchant; Sarah, figlia del facoltoso Ward Cameron, è considerata la principessa dei Kooks prima di conoscere John B.

Stokes è noto principalmente per Outer Banks ed ha avuto pochi ruoli al di fuori della serie, mentre Cline ha recitato in This Is The Night di James DeMonaco e recentemente in Glass Onion – A Knives Out Story di Rian Johnson. Entrambi hanno avuto ruoli minori in Stranger Things, ma in due stagioni diverse.

Nel cast anche Madison Bailey (American Horror Stories), Jonathan Daviss (Revolution, Memorie infrante) e Rudy Pankow (Uncharted). I tre interpretano gli amici di John B. e membri dei Pogues, Kiara, Pope e JJ.

Quando vedremo la quarta stagione di Outer Banks?

Sfortunatamente, all’annuncio del rinnovo non è seguita alcuna informazione riguardo la quarta stagione di Outer Banks. D’altronde, la terza deve ancora essere rilasciata e vista dai fan. Nonostante questo si possono fare delle previsioni realistiche su quando ci possiamo aspettare Outer Banks 4.

Solitamente il rinnovo anticipa l’effettiva pubblicazione di almeno un anno e mezzo, quindi è probabile che vedremo Outer Banks 4 a fine 2024 o inizio 2025. L’oscillazione dipenderà anche dagli impegni del cast in altri progetti. Nel frattempo potrete godervi la terza stagione a partire dal 23 febbraio su Netflix.