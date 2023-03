Dov’è stata girata la serie Outer Banks? Le vere location sono mozzafiato

La serie teen di Netflix prende luogo fra isole e paesaggi strepitosi. Ecco dove si trovano e come sono davvero.

Outer Banks è la serie teen per eccellenza degli ultimi anni – insieme alla più recente Mercoledì – e racconta la storia dei Pogues, un gruppo di ragazzi di bassa classe sociale guidati da John B (Chase Stokes) e intenzionati a trovare il tesoro che il padre di John B ha cercato a lungo e per il quale è infine scomparso. A rivaleggiare con loro ci sono i Kooks, appartenenti invece ad una classe sociale altolocata.

La storia è ambientata sulla costa della Carolina del Nord, ma le location sono in realtà quasi tutte in Carolina del Sud. Fra spiagge, ricchi palazzi e stradine di sobborghi, caverne ed uragani, scopriamo i veri luoghi in cui è nata Outer Banks.

Mount Pleasant, Carolina del Sud

Una delle cittadine della Carolina del Sud ad ospitare più location è Mount Pleasant. Lì si trovano il porto ed il centro di Kildare, l’isola di Outer Banks. Il primo è in realtà Shem Creek, luogo frequentato per sport, relax o ristorazione; il secondo è filmato lungo la Pitt Street di Mount Pleasant e in alcuni edifici lì presenti, come l’antiquario The Green Shutter.

A Shem Creek ci sono in realtà due ristoranti che rispecchiano quelli che vediamo nello show: il ristorante del padre di Pope è Geechie Seafood, mentre The Wreck, della famiglia di Kiara, è l’omonimo The Wreck of Richard and Charlene.

Charlestown, Carolina del Sud

A Charlestown troviamo gran parte delle location urbane di Outer Banks. La tenuta chiamata Lowndes Grove è la villa di Sarah Cameron (Madelyn Cline), uno spazio usato solitamente per ospitare eventi di vario tipo. Il motel in cui John B e Pope entrano di nascosto è invece il Creekside Lands Inn, e la stanza da loro frequentata è la numero 229.

Appena a sud di Charlestown troviamo delle isole anch’esse usate per le riprese. Su Kiawah Island c’è un circolo di golf usato dai Kooks per il ballo di mezza estate; mentre su Morris Island sono state filmate le scene esterne del faro. Per il suo l’interno bisogna invece spostarci ancora al faro di Hunting Island vicino a Beaufort, Carolina del Sud.

Poguelandia è nelle Barbados

Le scene in cui i Pogues scappano con Sarah dalla famiglia di lei sono state filmate nelle Barbados, in particolare alla Bathsheba Beach. Il paesaggio in questione rimane impresso per le particolari formazioni rocciose che lo contraddistinguono. Con la loro permanenza lì i Pogues finiranno per rinominare quella zona Poguelandia.

Infine, nelle Barbados si ambienta la Stagione 3 e tutto il viaggio verso El Dorado. La grotta di El Dorado esplorata dai protagonisti è in realtà una delle grotte visitabili nel Welchman Hall Gully, un parco tropicale in cui fare escursioni di vario tipo fra sentieri per escursionisti e il tour delle caverne.

La terza stagione di Outer Banks è disponibile ora su Netflix, il quale ha già ufficializzato la quarta stagione della serie.