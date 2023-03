Fiori sopra l’inferno, la stagione 2 si farà? Ecco tutto quello che sappiamo, dalla trama al cast

Fiori sopra l’inferno, la serie targata Rai, è giunta al termine e ci si chiede già se ci sarà una stagione 2. Ecco tutto ciò che sappiamo.

Rai1 ha trasmesso l’ultima puntata di stagione di Fiori sopra l’inferno, una mini serie che ruota attorno ai casi del commissario Teresa Battaglia, interpretata da Elena Sofia Ricci. Fin da subito il prodotto Rai ha catturato l’attenzione dei telespettatori, curiosi di scoprire dove li avrebbe portati la trama: e infatti, è stato un gran successo.

La protagonista della serie è senza dubbio Elena Sofia Ricci, che dopo ben 7 stagioni di Che Dio ci aiuti, ha lasciato la serie sulle suore di Assisi per dedicarsi al nuovo progetto. Anche nel ruolo di Teresa sono spiccati talento e professionalità che da sempre la distinguono.

Ora che la stagione è giunta al termine e si è scoperto chi era il mostro senza volto, interpretato magistralmente da Mario Ermito, tutti già si domandano se ci sarà una stagione 2 della serie.

Fiori sopra l’inferno: tutto sulla stagione 2

Sono tanti i telespettatori curiosi di sapere se si farà Fiori sopra l’inferno 2 e di cosa parlerà la trama. A dare una risposta a riguardo è stata proprio lei, Elena Sofia Ricci, che al momento ha fatto sapere di non avere informazioni circa il futuro della serie. Non ci sarebbero, quindi, certezze su un proseguo, ma ha ammesso che sarebbe felicissima di tornare sul set a vestire i panni di Teresa. È certo che Fiori sopra l’inferno 1 è stato un vero successo, quindi non ci sarebbe motivo di non fare la stagione 2, che sarebbe seguitissima.

In quanto alla possibile trama, forse non tutti sanno che la serie tv nasce sull’omonimo libro di Ilari Tuti. Il secondo romanzo “Ninfa Dormiente”, uscito nel 2019, vede Teresa Battaglia alle prese con un “cold case”: un caso di morte avvenuto diverso tempo prima, rimasto irrisolto. La detective deve quindi scavare nel passato cercando il movente e l’assassino.

Fiori sopra l’inferno 2: trama

Esiste anche un terzo libro dal titolo “Luce della notte”, pubblicato nel 2021, in cui la protagonista è una bambinadi nove anni ossessionata da un incubo terribile: sogna il corpo di un bambino sepolto, tra grida e macchie di sangue. Il quarto libro, “Figlia della cenere”, segna invece la fine delle indagini della detective, dopo aver risolto il caso più difficile che abbia mai affrontato, perché suo.

Insomma, non solo ci sono buone possibilità che Fiori sopra l’inferno 2 venga realizzato, ma che esca anche più di una stagione. Per ora non è chiaro quali siano le intenzioni Rai, ma è probabile che la rete ascolti i desideri degli appassionati telespettatori.