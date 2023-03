Raoul Bova: dopo anni di silenzio confessa i motivi della rottura | Ferita che brucia ancora

Dopo anni di silenzi, Raoul Bova apre il suo cuore e ammette una verità inconfessabile sull’ex moglie. Un rapporto che lo fa ancora soffrire.

Gli anni passano, ma il fascino di Raoul Bova è senza tempo: l’attore rimane uno dei migliori interpreti del panorama italiano, e la sua bellezza è inconfondibile. Protagonista di film di successo, Bova è un attore realizzato che da sempre colpisce nel segno grazie al suo fascino e il suo talento.

Per la prima volta ha trovato il coraggio di parlare di una questione delicata, facendo chiarezza una volta per tutte, dopo anni di silenzio. Si tratta di una situazione spinosa, che ancora lo fa soffrire. Stiamo parlando della separazione dall’ex moglie Chiara Giordano.

Sappiamo che oggi Bova è felicemente fidanzato con la bellissima spagnola Rocio Morales, anche lei attrice. Il loro amore è nato proprio sul set di Immaturi, uno dei suoi film di maggiore successo. Prima di lei, Raoul è stato legato sentimentalmente per diversi anni con Chiara Giordano, che l’ha fatto diventare papà di due splendidi figli. Quello che li teneva uniti era un rapporto importante, laceratosi nel tempo.

Raoul Bova: una separazione dolorosa

Nel 2000 avevano coronato il loro sogno d’amore con un matrimonio attesissimo dagli italiani: i due insieme formavano una delle coppie più belle e apprezzate dello showbiz del nostro paese. Poi, d’improvviso, il divorzio. Per diverso tempo non è stato chiaro il motivo scatenante, ma Bova ha deciso di chiarire tutto parlando senza filtri.

In una intervista rilasciata a Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, Raoul ha fatto luce sui dubbi di sempre. L’attore ha spiegato che lui ha sentito l’esigenza di scavare in sé stesso per ritrovarsi proprio mentre era sposato con Chiara.

L’amore tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Durante quel periodo ha capito che le loro strade si sarebbero dovute separare. Un percorso introspettivo che ha intrapreso da solo, separandosi da sua moglie: “Era la cosa più giusta da fare in quel momento”, confessa.

Un addio difficile, che l’ha fatto soffrire per molto tempo: per fortuna poi Raoul ha ritrovato l’amore con Rocio, l’affascinante attrice spagnola. Il loro rapporto è nato sotto le telecamere del set di Immaturi e a distanza di anni procede a gonfie vele. Sono anche sono genitori di due bellissime bambine: Luna di 7 anni e Alma di 5. Negli ultimi tempi sono circolate voci di crisi, ma gli attori hanno rassicurato i fan smentendo categoricamente quei rumors: le cose tra i due non potrebbero andare meglio di così.