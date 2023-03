Pietro Taricone: saltano fuori le FOTO da brividi della figlia Sophie | Assurdo

Sophie Taricone alla settimana della moda a Parigi stupisce fan e fotografi: la ragazza è sempre più identica a Pietro.

Sophie e Pietro Taricone sono davvero due gocce d’acqua: la ragazza è comparsa in compagnia della madre, Kasia Smutniak, in occasione della settimana della moda di Parigi, evento attesissimo in tutto il mondo.

Sotto i flash delle telecamere ha stupito tutti per la somiglianza che la lega all’ormai scomparso Pietro Taricone, suo papà. I due si somigliano tantissimo e vedendo lei, hanno rivisto un pezzo di Pietro rinascere. Sappiamo infatti che Kasia Smutiniak e Pietro Taricone sono stati legati sentimentalmente per diversi anni. Il loro amore era forte e solido, tantoché è nata Sophie.

Lui aveva 28 anni e si era appena lasciato alle spalle la porta del Grande Fratello che gli assicurato successo mediatico e un grande affetto da parte del pubblico. Lei, invece, era molto più piccola, aveva soll 24 anni e stava muovendo i primi passi nel mondo del cinema. L’amore è sbocciato sul set di Radio West e da quel momento non si mai più lasciati. Nel 2010, poi, è avvenuta la tragica morte di Taricone.

La figlia di Pietro Taricone è identica a lui

Dal legame tra Kasia e Pietro hè nata la bellissima e amatissima Sophie Taricone, che oggi ricorda moltissimo lui per via del suo aspetto fisico. È la prima e unica figlia della coppia e, nonostante l’attrice abbia sempre cercato di tutelarla, tenendola a distanza dal mirino dell’opinione pubblica, oggi non si fa che parlare di lei. Il motivo? L’incredibile somiglianza con il papà.

I fan più appassionati della coppia ricorderanno la prima foto tra i due che ha fatto sognare tutti: Pietro e Kasia erano insieme, nel pieno della loro giovinezza, sullo sbocciare del loro amore che si credeva sarebbe durato per sempre. Oggi, invece, ad apparire insieme all’attrice è Sophie Taricone: insieme formano una coppia di donne affascinnati che spiccano per la loro bellezza. I tratti distintivi di Sophie ricordano molto quelli dell’ex gieffino: pelle olivastra, occhi castano scuri intensi e capelli scuri, lisci.

Chi è Sophie Taricone

Kasia Smutiniak e Sophie Taricone sono comparse insieme alla sfilata del noto stilista Alexander McQueen, dove ha sfilato la punta di diamante delle modelle, Naomi Campbell.

Di certo, però, nemmeno Kasia e Sophie sono passate inosservate: le due sono diventate due donne bellissime, già comparse insieme nel 2019 sul red carpet de L’amica geniale a Venezia 75 nel 2019, quando all’epoca la ragazza non era ancora maggiorenne. Oggi anche Sophie è una piccola donna che si fa spazio con successo nel mondo dello spettacolo, senza passare inosservata.