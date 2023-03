Massimo Ranieri è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale | Condizioni di salute preoccupanti

Il cantante partenopeo ha destato nei suoi fan molte preoccupazioni a causa di un incidente inaspettato e pericoloso.

Massimo Ranieri è uno dei cantanti italiani che ha contribuito a costruire la storia della musica del Bel Paese. L’artista è conosciuto ed amato da diverse generazioni, perché il suo lavoro va avanti da ormai 50 anni e le sue canzoni sono sempre attuali ed orecchiabili, in qualsiasi anni le si ascolti.

Il suo vero nome è Giovanni Calone e nel 1964 ha inciso il suo primi disco con lo pseudonimo Gianni Rock. Nel 1968 si farà conoscere con lo pseudonimo Massimo Ranieri. Quest’ultimo non è solo un cantante, ma ha anche preso parte al cast di alcuni film italiani come, ad esempio, Metello.

Il prossimo 3 maggio Ranieri compirà 72 anni e all’attivo ha un trentina di album e singoli, ha venduto più di 14 milioni di dischi ed ha partecipato a diversi Festival di Sanremo. Nel 1988 ha vinto anche con il brano Perdere l’amore. Ai giorni nostri, Massimo è impegnato in tour in giro per l’Italia.

L’incidente di Massimo Ranieri

Dunque, questo artista può vantare di oltre 50 anni di carriera ma nel maggio scorso si è visto costretto a prendere una pausa. Ranieri è stato, infatti, ricoverato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli. Il tragico evento è accaduto durante un suo spettacolo chiamato Sogno o son desto svolto al Teatro Diana della città partenopea.

Massimo, mentre stava raggiungendo il palco e i suoi fan, è caduto dalle scale che portano dal palco alla platea. Lo show è stato immediatamente interrotto per soccorrere il cantante che è stato subito trasportato all’ospedale di Napoli. Nel vedere questo incidente, i fan si sono preoccupati moltissimo e non vedevano l’ora di sapere come stava il loro idolo.

Le dichiarazioni dello staff e di Massimo Ranieri

Tramite Ansa, il personale dell’artista napoletano ha deciso di tranquillizzare i suoi fan, dichiarando subito dopo lo spiacevole evento: “Tanto spavento ma per fortuna non ha battuto la testa ed è sempre stato cosciente. Una costola rotta e un buono stato generale ma rimane sotto osservazione”.

Dopo qualche giorni di ospedale, Massimo Ranieri è stato dimesso e ai fan che lo aspettavano fuori dall’ospedale ha detto: “Non vedo l’ora di tornare in scena. Mi spiace per il pubblico che era venuto a vedermi, ma a loro e a tutti gli altri che sono pronti a seguirmi a teatro dico che sarò di nuovo presto sul palcoscenico”.