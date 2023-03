Oroscopo: i 3 segni più egoisti e cattivi dello zodiaco: non potete immaginare chi troverete

Ecco svelati i tre segni più forti e narcisisti dello zodiaco. Attenzione a questi segni perché potrebbero ingannarvi.

Quando si vuole capire un po’ di più su se stessi, sapere delle probabili inclinazioni del nostro futuro ci rifacciamo spesso all’Oroscopo, che veritiero o meno influenza positivamente o negativamente il corso delle nostre giornate. Forse, prendiamo un po’ troppo seriamente alcuni suggerimenti ma non possiamo negare che l’Oroscopo ci azzecca e non poco.

Adesso vi parliamo, però, di tre segni speciali a loro modo: belli e forti ma che nascondono un velo di prepotenza e narcisismo. E’ importante capire come questi agiscono per comportarci di conseguenza e non lasciarsi intimidire dalla loro scaltrezza.

Stiamo parlando dei segni del Leone, Bilancia e Scorpione che per ragioni diverse ed in modalità differenti sono emblema di egocentrismo nonostante siano particolarmente intelligenti e capaci.

Leone e Bilancia

Coloro che sono nati sotto il segno del Leone sono sicuramente molto egoriferiti e amano stare al centro dell’attenzione. Sono abili e creativi ma spesso peccano di umiltà, sovrastando chi è considerato un po’ più debole. I Leone sembrano dei veri e propri guerrieri, spietati a loro modo e incuranti delle loro azioni. Questa irruenza, tuttavia, nasconde comunque una sorta di fragilità e insicurezza che i Leoni combattono tramite l’impeto dell’animo.

Coloro che sono del segno della Bilancia spesso sono considerati dei punti di riferimento dai loro amici per la loro capacità di includere e mettere armonia tra le parti. Però, i Bilancia sono anche persone che tendono a celare la loro arte manipolatoria con una parvenza di gentilezza e simpatia. E’ un segno complesso che fa dell’apparenza un mantra da cui stare alla larga.

Scorpione

Lo scorpione è un segno davvero particolare e a tratti tenebroso. Coloro che sono nati sotto il segno dello Scorpione sono molto colti e scaltri ma spesso cedono ad atti vendicativi verso gli altri. Si tratta anche qui di un segno narcisista dove la vittoria in ogni ambito è non solo sperata ma afferrata con forza e veemenza. Attenzione, quindi, allo spirito livoroso degli scorpioni che potrebbe arrecarvi diverse difficoltà.

Ecco, questi sono i tre segni zodiacali più narcisisti e complicati: hanno sicuramente dei lati positivi ma bisogna con loro sempre stare all’erta affinché non tradiscano le aspettative che voi riponete su di loro.