Antonella Fiordelisi prima dalla chirurgia era un’altra persona, irriconoscibile | FOTO

L’ex gieffina ha ammesso di essere ricorsa alla chirurgia estetica per modificare il suo aspetto. Scopriamo com’era prima dei ritocchini.

La settima edizione del Grande Fratello VIP si è conclusa lo scorso 3 aprile con la vittoria della modella ed influencer Nikita Pelizon. In quest’ultima edizione, il pubblico italiano ha potuto fare la conoscenza di nuove celebrità oppure approfondire quelle che c’è erano note da anni. Tra i vari concorrenti che si sono alternati nel reality show abbiamo Antonella Fiordelisi.

Dal momento che il reality è il più longevo di Canale5, gli italiani si appassionano ai concorrenti e viene loro la curiosità di scoprirne tutti i dettagli privati. Proprio riguardo alla modella ed ex schermitrice Antonella sono sorte le più disparate domande. Una su tutte è quella più ovvia e comune, vale a dire se la giovane donna è mai ricorsa ad alcuni ritocchi estetici per migliorarsi.

Sia il pubblico a casa che gli ospiti in studio, per non parlare degli stessi concorrenti, hanno notato la bellezza della Fiordelisi. Infatti, durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Antonella ha fatto girare la testa a diversi uomini, primo tra tutti Edoardo Donnamaria, affascinato dalla beltà della donna.

La bellezza è una questione soggettiva ma, a volte, non si può fare a meno di notarla. Il quesito maggiore, soprattutto nel mondo dello spettacolo, è se questa beltà è naturale o un artificio chirurgico. Alcune VIP non ammettono che sono ricorse al chirurgo plastico per modificare il loro aspetto; altre, invece, non hanno problemi a dichiarare di essersi fatte qualche ritocchino. Tra questa c’è anche Antonella Fiordelisi.

La rivelazione di Antonella Fiordelisi circa la sua bellezza

L’ex gieffina, durante il corso di un’intervista avuta con Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque, ha ammesso di essersi ritoccata labbra e seno. Oltre agli interventi chirurgici, però, la Fiordelisi è una ragazza molto sportiva e, quindi, il suo corpo atletico è dovuto anche al molto esercizio fisico.

Quindi anche lei è passata dalle mani di un abile chirurgo, per gonfiarsi sia le labbra che il seno. Così come lei, anche Oriana Marzoli ha ammesso di essere ricorsa ad alcuni ritocchi estetici per migliorare il suo aspetto fisico.

Dubbi sulle parti ritoccate di Antonella Fiordelisi

D’altronde se si guardano le foto di Antonella prima e quelle di oggi, il cambiamento è palese. Non si tratta semplicemente di cambiare aspetto perché si diventa più grandi o per come ci si trucca. Qui il cambiamento è a livello connotativo, quindi è ovvio che sia ricorsa ad alcuni ritocchi estetici.

Alcune persone credono che Antonella Fiordelisi si sia rifatta persino il sedere, ma lei sostiene ed afferma che i suoi glutei sodi e scolpiti derivano dal duro allenamento che ogni giorno esegue per continuare ad avere il fisico atletico e ben delineato del quale può vantarsi.