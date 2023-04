Tina Cipollari dice basta: “Non metterò più piede in questo studio” | Ormai ha deciso

Tina Cipollari non ce la fa più: dopo uno scontro violento in studio ha deciso di dire addio al suo ruolo di opinionista.

Tina Cipollari ha dato il suo ultimatum a Uomini e Donne: dopo il pesante scontro in studio ha deciso di andarsene dalla trasmissione se le cose non cambieranno. I fan dell’opinionista sono spaventati dall’eventualità che la donna possa chiudere qui la sua collaborazione con Mediaset.

Un avvertimento che sa di minaccia quello di Tina, arrivata al limite dopo l’ennesima litigata in trasmissione che l’ha messa contro persino la conduttrice. L’opinionista si è trovata in disaccordo con Gemma Galgani e le due si sono prese a male parole, arrivando anche a scambiarsi accuse piuttosto pesanti.

Tina, nata a Viterbo, ha praticamente trascorso la sua carriera televisiva nel salotto di Uomini e Donne, facendosi notare fin da subito per il suo atteggiamento da “vamp”, vestita sempre in maniera appariscente e pronta a dire la sua in ogni occasione.

Inizialmente era entrata come corteggiatrice, poi è diventata anche tronista; ora, come chi segue la trasmissione sa bene, è una degli immancabili opinionisti del programma del pomeriggio di Canale 5 insieme a Gianni Sperti, nel programma da ormai 20 anni.

Lo scontro con Gemma Galgani

Il fattaccio è avvenuto nella puntata del 28 marzo, quando Lavinia Mauro si è seduta di fronte ai suoi corteggiatori. Galgani si è rivolta subito all’opinionista dicendole “Sai benissimo cosa mi hai detto”. Quando Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni, Cipollari ha detto “Attaccati al…”, e Galgani ha ribattuto “Se avessi voluto lo avrei fatto, la prossima volta quando passi da qui cambia discorso”.

Il tutto è nato dalle accuse dell’opinionista nei confronti di Gemma che, secondo la donna, non ha mai avuto interesse per il suo corteggiatore. “Non si aspettava l’arrivo di queste signore che l’hanno apprezzato anche questo suo modo di fare, solo tu ti sei scandalizzata, vorrei diversi filmati”. Al che Gemma non ci ha più visto e ha continuato a risponderle.

Tina Cipollari minaccia di andarsene

“Questa è una trasmissione d’amore non di se***” ha esclamato Gemma, visto che Tina aveva chiesto i video delle sue storie passate. “Erano notti d’amore” ha replicato lei, poi, in preda alla rabbia, ha minacciato l’intera trasmissione: “Ti giuro non metterò più piede in questo studio”.

Tina sembra quindi convinta nel voler lasciare la trasmissione se le cose non cambieranno. Maria De Filippi, però, non ci sta e ha zittito l’opinionista dopo lo scambio di accuse con la dama torinese. Una puntata davvero infuocata quella del 28 marzo: Tina Cipollari potrebbe davvero andarsene dal programma alla prossima sfuriata.