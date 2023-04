Tina Cipollari è temuta da tutti a Uomini e Donne, ma la conosciamo davvero? Spunta la verità

L’opinionista più temuta e più amata dal pubblico è una madre premurosa.

Nata a Viterbo nel 1965, Tina Cipollari ha iniziato la sua carriera come ballerina, ma è diventata famosa come opinionista grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”, dopo avervi partecipato da tronista.

Grazie alla sua capacità di commentare in modo diretto e senza peli sulla lingua le vicende sentimentali dei protagonisti del programma, è diventata una figura molto popolare in Italia, tanto da partecipare anche ad altri programmi televisivi come “Ballando con le Stelle” e “Temptation Island VIP”.

La sua presenza sullo schermo è caratterizzata dalla sua personalità estroversa e spesso polemica, che le ha guadagnato l’appellativo di “opinionista più temuta della televisione italiana“, ma è anche la più amata dai fan per la sua ironia e la sua sincerità.

Oltre alla sua attività televisiva, Tina Cipollari è anche molto attiva sui social media, dove condivide spesso la sua opinione su questioni di attualità e mostra la sua vita privata, in cui si rivela essere tutt’altro che dura e aggressiva ma una donna e una madre premurosa.

La vita privata e le relazioni fallite

Tina Cipollari ha avuto una relazione molto discussa con il ballerino Kikò Nalli, che ha incontrato proprio durante il programma Uomini e Donne nel 2002, quando è scoppiato il colpo di fulmine tra i due.

La coppia si è sposata nel 2005 e i due sono rimasti insieme per tredici anni fino al 2018, anno in cui Tina inizia a frequentare Vincenzo Ferrara, dal quale si separa soltanto due anni dopo, nel 2020.

Mamma Tina e l’amore per i figli

Dal primo matrimonio ha avuto tre figli: Mattias, Gianluca e Francesco. In alcune interviste Tina ha parlato dell’importanza della maternità e della difficoltà di conciliare il lavoro televisivo con la vita familiare, rivelando come abbia sempre cercato di essere una madre presente e attenta alle esigenze dei suoi tre bambini.

Tina non ha mai rilasciato dichiarazioni troppo dettagliate sulla sua vita privata e nonostante la sua popolarità, ha sempre cercato di proteggere la privacy dei figli e di non coinvolgerli troppo nella sua attività televisiva.