Letizia Porcu fa infuriare Federico Fashion Style e lui sbrocca | Guerra aperta

Tra Federico Fashion Style e Letizia Porcu la guerra è sempre più feroce, ma lei si consola con un altro uomo e lui si infuria.

La lunga relazione di Federico Fashion Style con Letizia Porcu è finita da meno di un anno e i due sono già ai ferri corti. Poco importa se hanno una figlia insieme la frattura nella loro relazione è troppo profonda per essere colmata ma anche per qualsiasi prospettiva di mantenere un rapporto civile.

Quando i due hanno annunciato la fine della loro storia non si conoscevano bene i motivi. Dopo un’intervista a Verissimo rilasciata da Federico le cose sono state decisamente più chiare. Il suo coming out ha fatto il giro del web scatenando una serie di commenti di chi in parte si aspettava questo epilogo.

Secondo alcuni Letizia Porcu sapeva giù da un po’ dell’orientamento sessuale di Federico ma avrebbe sorvolato per tenere la famiglia unita e per il bene della figlia che hanno insieme. La donna e l’hair stylist tra l’altro hanno lottato tanto per avere la piccola Sophie Maelle grazie a diverse sedute di fecondazione assistita.

Tuttavia, adesso, per Federico e Letizia sembra non esserci un punto d’incontro: anzi la guerra per il mantenimento e per la custodia della figlia è più aperta che mai e nessuno vuole rinunciare a nulla.

La storia tra Letizia e Federico e l’addio

Letizia Porcu è stata sicuramente una delle donne più importanti nella vita di Federico Lauri in arte Federico fashion style. Insieme dal 2006 fino al 2022 la coppia ha avuto la loro piccoletta nel 2017, una figlia così tanto desiderata da essere ora, però, diventata oggetto di contesa in una guerra tra ex che ha più carnefici che vittime.

Federico, però, in seguito alla separazione dalla sua storica compagna ha deciso di parlare al pubblico della sua vera natura e della sua voglia di innamorarsi nuovamente magari questa volta di un uomo. Pare che Letizia in questo senso sia andata avanti e abbia giù rimpiazzato il famosissimo parrucchiere dei Vip. Ma Federico non ha intenzione di tacere e per questo che sul suo Instgram è solito sfogarsi sulla questa delicata situazione.

Lo sfogo di Federic Fashion Style ed il nuovo amore di Letizia Porcu

“Cara mamma di mia figlia, non ci lega nulla, non siamo sposati. Se fino a ieri ti volevo bene, oggi neanche più quello perché mi stai facendo del male e quando sarà più grande tua figlia capirà” queste sono state le parole colme di rabbia che Federico ha rivolto alla sua ex. In più, l’hair stylist fa capire che le richieste di mantenimento da parte di Letizia siano altamente spropositate in quanto la donna abbia preteso una cifra esagerata. “Però non gli chiedere 10 mila euro al mese pure tu, eh!Si crede Ilary Blasi…” ha confessato rancoroso Federico fashion Style in un’invettiva contro Letiza Porcu.

Mentre su Federico non si hanno ancora notizie circa altre possibili relazioni, la sua ex Letizia pare avere già un nuovissimo amore con il quale si mostra felice sui social. Stiamo parlando di Vincent Arena un personaggio non nuovo nello showbiz. L’uomo è infatti un celebre produttore musicale che lavora al momento anche per la Disney e per la Marvel Studios. Insomma, sembra che la donna abbia trovato una sua dimensione ma che questa non includa assolutamente il suo ex compagno Federico.