I Soliti Ignoti non andrà in onda, trasmissione sospesa | I motivi della decisione

Il prossimo 4 aprile I soliti ignoti non andrà in onda, il motivo riguarda una scelta della Rai di voler cambiare il palinsesto.

I soliti ignoti, il molto seguito preserale di Rai 1 condotto da Amadeus avrà uno stop il prossimo 4 aprile. Ma quali sono i motivi di questa decisione improvvisa? I soliti ignoti è certamente uno dei programmi maggiormente seguiti dal pubblico di Rai 1. Ogni giorno i fan de I soliti ignoti si divertono a indovinare l’identità dei concorrenti in gioco, ma la sera del 4 aprile dovranno dedicarsi ad altro.

La causa di questo stop non dipende dagli ascolti che sono sempre molto alti perché i concorrenti, i quali conducono le attività più disparate, riscuotono sempre un grande successo. Spesso succede che proprio in quella fascia oraria, infatti, le famiglie si riuniscano per indovinare l’identità dei concorrenti ma anche chi è il parente misterioso. Le famiglie si divertono a sfidarsi tra di loro. Cosa è accaduto dunque?

A I soliti ignoti ogni giorno ci sono in palio decine di migliaia di euro e anche se il programma è registrato non sono mancate le sorprese come per esempio quello in cui uno degli ignoti non aveva capito la frase pronunciata da Amadeus e, sicuro di sé, ha rivelato subito la sua identità. Amadeus, sia pure nella goliardia del momento, ha risolto la situazione facendo di quell’errore un’opportunità.

Che tutto fili liscio e si mantenga il mistero fino alla fine o che capitino situazioni divertenti come questa I soliti ignoti resta uno dei programmi migliori della Rai, ma vediamo i motivi di questa sospensione.

Ecco cosa sta succedendo in Rai

Martedì 4 aprile I soliti ignoti di Amadeus non andrà in onda e il vero motivo di questa decisione in realtà farà molto piacere al pubblico della Rai. Per quella sera, infatti, è previsto alle 20:35 uno speciale dedicato a Laura Pasini in occasione dei festeggiamenti per i suoi primi trent’anni di carriera. Trenta lustri fa, infatti, Laura Pausini faceva il suo debutto a Sanremo con una canzone diventata iconica: La solitudine.

La serata di festeggiamenti prevederà, oltre che le più amate canzoni della cantante, anche una serie di aneddoti sulla vita privata e pubblica di Laura Pausini. Infine si racconteranno anche le vicende dell’ultimo periodo compreso il coronamento del suo sogno d’amore. Proprio negli ultimi giorni, infatti, Laura Pausini ha sorpreso tutti mostrandosi in abito da sposa. La cantante, infatti, ha sposato il compagno Paolo Carta, con il quale ha una figlia.

Laura Pausini è pronta per il tour mondiale

Laura Pausini nel frattempo sta per affrontare un tour mondiale che sarà inaugurato il prossimo 30 giugno in Piazza San Marco a Venezia per poi proseguire in Spagna, sud America e negli USA prima di ritornare in Italia.

E I soliti ignoti? Niente paura, il programma condotto da Amadeus sarà ripreso regolarmente dal 5 aprile come ogni sera alle 20.45 per tenere compagnia al suo pubblico come sempre per indovinare l’identità degli “ignoti”.