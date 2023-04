GF Vip: esce il nome del vincitore prima della finale | Panico in Mediaset

È stato fatto il nome del possibile vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip, sono tutti attoniti.

Attilio Romita ha partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip e ha fatto alcune dichiarazioni sulla sua esperienza, rispondendo alle polemiche e dicendo la sua su chi potrebbe vincere questa dinamica edizione del Reality.

Il giornalista, infatti si è lasciato sfuggire il nome del vincere il Grande Fratello creando attimi di panico. Ma Attilio Romita ha anche parlato della sua personale esperienza e del fatto che la sua partecipazione al GF Vip non è stata vista di buon occhio dal suo pubblico e dalla figlia in particolar modo.

Attilio Romita ha rilasciato una dichiarazione su come ha vissuto la partecipazione al reality show: “Non me ne pento nemmeno un po’. Per me il ‘Gf Vip’ è stata un’esperienza che resterà indelebile…”. Malgrado il suo approccio all’esperienza sia stato dei più positivi fuori dalla casa del GF la cosa non è stata presa altrettanto positivamente e ci sono stati non pochi problemi per lui, specialmente nel rapporto con la figlia, la quale ha dichiarato apertamente di non essere d’accordo.

Attilio Romita, proprio riguardo sua figlia, ha detto: “Mia figlia non voleva vedermi al ‘Gf Vip’. ‘Ti faranno a pezzi perché sei un giornalista con una carriera di discreto successo’, mi aveva detto e aveva ragione. Alessia ha ancora i nervi tesi perché ha visto che sono stato trattato malissimo dal programma”.

Attilio Romita: i momenti difficili al GF e la famiglia

Attilio Romita, infatti, ha spiegato di aver avuto alcuni dissapori anche con la compagna Mimma: “Sono arrivato nella Casa sprovveduto, senza il supporto degli ammiratori e senza conoscere gli autori, a differenza dei miei compagni di viaggio…”, queste sono state le parole di Attilio che riferendosi all’esperienza vissuta durante l’intervista concessa al settimanale Nuovo TV.

“Mi hanno dato un po’ di visibilità solamente quando dovevano bastonarmi o mettermi in difficoltà…”, parole forti quelle di Attilio Romita che ha così sottolineato che il trattamento ricevuto non è piaciuto né a lui né alla famiglia che non ha preso bene la cosa. Ma le dichiarazioni di Romita non sono finite qui perché si è fatto sfuggire il nome di chi secondo lui potrebbe vincere il Grande Fratello Vip 2023

Chi sarà il vincitore del Grande Fratello Vip 2023

Attilio Romita ha una precisa idea di chi potrebbe vincere il reality show più seguito d’Italia e fa un nome preciso, ma ha voluto raccontare anche del suo rapporto con Sarah Altobello, dal momento che si vociferava di una possibile relazione tra i due: “Impossibile, anche perché la mia compagna Mimma già mi ha perdonato una volta e siamo in fase di recupero. Mimma é stata attaccata molto sui social e ci é rimasta male…”. Per altro Romita vorrebbe chiedere a Mimma di sposarlo e il testimone di nozze potrebbe essere proprio Alfonso Signorini. I testimoni del matrimonio potrebbero essere invece Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro.

Sul vincitore del GF Vip invece Attilio Romita si è sbilanciato fortemente e in un’intervista a Novella2000 ha detto: “Con tutto il suo modo di fare, talvolta esagerato e sopra le righe, chi preferisco è Oriana Marzoli, perché è l’unica persona vera nella Casa…”. Tale pronostico fatto dal giornalista e basato sulla conoscenza diretta dei concorrenti, sarà vero? Staremo a vedere.