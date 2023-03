Il Grande Fratello Vip sta per finire definitivamente | Ecco quando accadrà

Il GF Vip si appresta a chiudere i battenti dopo un’edizione ricca di emozioni ed eventi inaspettati che ci hanno tenuti incollati alla tv.

Alfonso Signorini è pronto per salutare i telespettatori e concludere questa edizione del Grande Fratello VIP. La settima edizione del programma è agli sgoccioli e ben presto conosceremo il nome del vincitore. Il pubblico è abbastanza diviso su chi potrebbe essere il vincitore, e sarà di certo una bella sfida questa finale.

Per ora sembra che a contendersi la vittoria siano Oriana Marzoli e Edoardo Tavassi: secondo i siti di scommesse, sono tra i favoriti. Insieme a loro anche Antonella Fiordelisi, anche se ha conquistato una fetta di pubblico minore rispetto a loro. Oriana si è già conquistata il posto come finalista, quindi la vedremo sicuramente nella puntata finale.

Anche Daniele Dal Moro è uno dei vip più amati della casa e ha buone probabilità di vincita. Secondo alcuni bookmaker Milena Miconi e Giaele De Donà sono invece tra le meno probabili di vittoria, ma c’è ancora un po’ di tempo per ribaltare l’opinione del pubblico e conquistare la casa del Grande Fratello.

Un’edizione piena di scandali

Di certo non si può dire che questa edizione ha annoiato i telespettatori. Tutto è cominciato dalle prime puntate, quando Marco Bellavia se n’è andato dalla casa dopo essere stato bullizzato. In quell’occasione si è verificato uno scandalo di enormi proporzioni che ha coinvolto il web e i vertici Mediaset, che si sono ritrovati a prendere provvedimenti immediati su diversi concorrenti.

Poi ci hanno pensato due coppie a catturare l’attenzione del pubblico, ovvero Antonella Fiordelisi con Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Le due coppie hanno avuto dei tira e molla che hanno appassionato i telespettatori e spesso hanno anche litigato pesantemente tra loro.

Quando finisce il GF Vip?

Visto tutto ciò che è accaduto sin dalle prime puntate, ci si aspetta una finale con il boom di ascolti e molte sorprese. Chissà se le convinzioni del pubblico verranno ribaltate o se vincerà il candidato che per ora sembra il più papabile? Staremo a vedere. Gli appuntamenti rimarranno due fino al 16 marzo, mentre dopo quella data ci sarà solo una puntata a settimana.

La programmazione proseguirà fino al 3 aprile, che è la data prevista per la finalissima. Ancora poche settimane prima della fine del GF Vip, al quale farà seguito la nuova edizione de L’isola dei famosi condotta da Ilary Blasi. I telespettatori sono molto curiosi di rivederla in televisione e sperano in qualche suo commento riguardo la fine della storia con Totti.