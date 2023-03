Ilary Blasi finalmente confessa dopo mesi di silenzio | Momento clamoroso

Ilary Blasi rilascerà la sua prima intervista dopo un anno dalla precedente proprio da Silvia Toffanin a Verissimo.

Ilary Blasi sta per tornare in Tv al timone della nuova edizione de L’isola dei famosi su Canale 5 per una nuova avventura dei naufraghi. Ma la notizia che sta facendo tanto discutere è il fatto che molto presto Ilary Blasi rilascerà un’intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin a un anno esatto dalla sua famosa intervista che smentiva la crisi con Francesco Totti, proprio a pochi mesi da quel fatidico 11 luglio.

A rivelare la notizia e creare hype sull’intervista che presto avrà luogo è stato Roberto D’Agostino sul suo Dagospia. Ufficialmente si parla di “ragioni promozionali” dato che tra poche settimane riprende il reality condotto da Ilary Blasi, L’isola dei famosi. Ma Dagospia mette una pulce nell’orecchio dei lettori e ipotizza che il contenuto dell’intervista non sarà necessariamente solo su argomenti televisivi.

Il tema, secondo Dagospia, potrebbe essere anche il suo attuale rapporto con Bastian Muller e la situazione con l’ex marito Francesco Totti. In effetti dallo scorso anno, Ilary non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali su quanto stava accadendo nella sua vita privata e questa sarebbe la prima occasione di sviscerare tutto. Come ricorderete il primo a parlare della questione e “lavare i panni sporchi in pubblico” fu Francesco Totti con la famosa intervista al Corriere dove parlava dei Rolex rubati. La figura barbina che ne seguì ormai è storia e, a modo suo Ilary commentò, ma non una parola ufficiale è mai uscita dalla sua bocca.

Ilary Blasi finalmente confessa?

Certamente Dagospia ha acceso una luce sulla prossima intervista di Ilary Blasi da Silvia Toffanin, anche perché è passato un anno da quando nello stesso salotto Ilary smentiva ogni voce intorno alla crisi con l’ex marito, crisi che si è rivelata tristemente vera e che ha portato una reazione a catena di notizie, gossip e smentite che hanno alimentato il web per mesi. Qualcuno ha anche detto che si è trattato di una trovata pubblicitaria ad hoc e che la macchina mediatica non doveva partire prima di un certo momento.

Quale che fosse la verità ora che Ilary si appresta a tornare in televisione ci si aspetta un’altra ondata mediatica intorno alla sua vita e in molti sono curiosi di sapere la sua, oltre che sulla questione Totti – Bocchi, anche sulla sua nuova relazione con Bastian Muller resa nota dalla stampa lo scorso autunno.

L’attesa intervista a Verissimo fa già scalpore

L’intervista già molto chiacchierata da Silvia Toffanin arriva in un momento che coincide anche con il ritorno di Ilary Blasi in televisione alla conduzione di uno dei reality di maggior successo di Mediaset. Naturalmente si parlerà molto di lei e ciò non farà altro che alimentare la promozione del programma. Probabilmente ci sarà chi lo guarderà per carpire informazioni sulla vita di Ilary.

Insomma, ancora una volta la macchina mediatica si è messa in moto e molto probabilmente si estenderà a macchia d’olio intorno alla figura di Ilary Blasi, del suo nuovo compagno Bastian Muller e del divorzio da Francesco Totti.