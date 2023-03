“Collasso definitivo”: Teo Mammucari è stato cacciato | Rapporto spacciato

Il ben noto e simpatico conduttore televisivo non è più al timone de Le Iene già da diverso tempo ed ecco il motivo.

Come avrete sicuramente già notato, è da diverso tempo che Teo Mammucari non conduce più insieme a Belen Rodriguez il programma ideato da Davide Parenti, ovvero Le Iene. La motivazione del suo addio è stata data dalla Mediaset: Teo avrebbe condotto per 12 mesi esatti per poi lasciare la trasmissione per altri progetti lavorativi su Italia1.

Tuttavia, i telespettatori e il popolo del web non sono rimasti molto soddisfatti da questa spiegazione detta in modo veloce e poco precisa. Poco dopo anche il portale FanPage.it ha svelato l’arcano dietro alla decisione presa della Mediaset di allontanare in maniera definitiva Mammucari dalla conduzione de Le Iene.

A quanto sembra, il simpatico e spregiudicato presentatore di Italia1 avrebbe condiviso sui social media un video che avrebbe fatto infuriare molto Davide Parenti. Infatti, poco tempo dopo, il rapporto tra i due uomini si sarebbe concluso in modo definitivo, portando Teo a dire addio per sempre a Le Iene.

Sembrava esserci uno spiraglio di riappacificazione e invece…

FanPage.it ha anche svelato che l’abbandono improvviso del conduttore de Le Iene, in onda su Italia1 ogni martedì (e qualche giovedì) sera sarebbe stato solo momentaneo. Infatti, molte persone credevano che il problema si sarebbe risolto al termine della diretta della trasmissione, ma non è andata così e Mammucari ha fatto le valige.

“A dispetto di quanto si credesse, il problema non è rientrato…” e quindi adesso al timone de Le Iene possiamo vederci la famosa conduttrice argentina Belen Rodriguez affiancata o alternata dalle diverse Iene del programma stesso, per ottemperare alla mancanza di un conduttore fisso.

Il rapporto tra Mammucari e Parenti è spacciato

FanPage.it ha anche ipotizzato che il rapporto tra Teo e Davide era già sull’orlo della rottura molto tempo prima del fatidico video postato dal conduttore. Quindi, la lite causata proprio da quel video è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, spezzando il loro rapporto in modo definitivo.

“C’è la possibilità che quello tra Mammucari e Parenti sia stato solo il collasso definitivo di un rapporto poco idilliaco” e, infatti, Teo ha abbandonato Le Iene. Tuttavia, questo programma è stato molto utile al conduttore di Italia1 perché gli ha permesso di farsi conoscere anche meglio dal pubblico italiano. Teo Mammucari è un bravo presentatore e non gli mancherà di certo il lavoro.