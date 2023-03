Amadeus nel mirino: piovono critiche per quello che ha fatto | Risposta glaciale

Il ben noto conduttore televisivo della Rai è stato criticato per le sue decisioni prese alla vecchia maniera.

Durante i preparativi dell’ultima edizione del Festival di Sanremo, andata in onda dal 7 all’11 febbraio scorso, Amadeus ha snocciolato alcune anticipazioni riguardanti gli ospiti che avrebbero calcato il palco dell’Ariston e queste rivelazioni non sono state gradite proprio da tutti gli italiani.

Infatti, un lettore assiduo del settimanale Nuovo Tv, ha fatto una domanda proprio in merito a questa questione e il famoso giornalista Alessandro Cecchi Paone è stato pronto a rispondere ai dubbi di questo lettore e telespettatore italiano.

Lorenzo, la persona che ha scritto alla rivista per risolvere il suo dubbio, si è infatti chiesto perché il conduttore e direttore artistico della settantatreesima edizione di Sanremo ha deciso di invitare personaggi un po’ datati, scrivendo: “Portando i vari Gianni Morandi, Al Bano, Massimo Ranieri non si rischia un vero flop puntando sulle vecchie glorie?”

La risposta pronta di Alessandro Cecchi Paone

Non appena Cecchi Paone ha letto la domanda di Lorenzo, gli ha immediatamente risposto, mostrandosi in accordo con la sua osservazione. Il noto giornalista ha così replicato: “Un vecchio detto recita che all’inizio sono tutti rivoluzionari, poi diventano conservatori e nostalgici. Forse è quello che è successo ad Amadeus, capace di assumersi grandi rischi negli scorsi anni”.

Inoltre, a Sanremo 2023 sono stati invitati altri ospiti della “vecchia guardia” come, ad esempio, due grandi e storici artisti, ovvero Gino Paoli e Peppino Di Capri. Amadeus ha preso le decisioni giuste e, infatti, questa edizione di Sanremo ha ottenuto una percentuale molto elevate di share: una media del 66%.

Non ci sono state solo vecchie glorie

Tuttavia, la scorsa edizione del Festival della canzone italiana non ha visto come ospiti solo cantanti datati, ma anche artisti molto giovani e molto amati in questo preciso momento storico. Infatti, la prima serata ha visto come ospiti i due vincitori della scorsa edizione, ovvero Blanco e Mahmood, che hanno cantato il loro brano Brividi che gli permesso di ottenere il primo posto.

Oltre a loro, sono stati attesissimi ed hanno riscontrato un enorme successo anche i Maneskin, la rock band che nel 2021 ha vinto il Festival, arrivando ad aggiudicarsi anche l’Eurovision Song Contest e a farsi conoscere dal mondo intero. Come ciliegina sulla torta, come co-conduttrice della prima e dell’ultima serata abbiamo avuto Chiara Ferragni, molto amata dalla nuova generazione. Quindi, Amadeus si è rivelato un ottimo direttore artistico, prendendo le giuste decisioni.